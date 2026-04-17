Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais

PÉTERSON NEVES - FOLHA DE SÃO PAULO - Alice Ribeiro, 35, repórter da Band Minas, morreu na noite desta quinta-feira (16) após um grave acidente de carro na BR-381. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Minas Gerais à reportagem.
A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ela sofreu o acidente na tarde desta quarta-feira (15) na volta de uma gravação.
"Nós, da PMMG, lamentamos profundamente em confirmar a morte encefálica da nossa querida repórter Alice. Que Deus a receba e abençoe toda a família", diz a nota da Polícia Militar de Minas Gerais.
O cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, morreu no local da colisão. Ele trabalhava com a repórter no momento da batida.Alice perdeu muito sangue e precisou passar por transfusões. Ela ficou em coma durante a manhã desta quinta-feira, mas não resistiu aos ferimentos.
Alice tinha 35 anos e estava na TV Band Minas desde agosto de 2024. Antes, passou pela TV Band em Brasília e por uma afiliada da TV Globo em Feira de Santana, na Bahia. Profissional querida pela equipe, deixa os pais, o irmão, o marido e um filho de nove meses.
"A Band Minas, em luto, lamenta a partida precoce de Alice, e afirma que está prestando toda a assistência à família da repórter", informou a emissora.
A batida aconteceu perto de Santa Luzia e Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A equipe trafegava pela rodovia que liga Minas Gerais ao Espírito Santo. Os profissionais gravavam uma reportagem sobre o alto número de acidentes na BR-381. O trabalho também abordava o início das obras de duplicação do trecho.