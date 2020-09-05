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Meio ambiente

Ao lado de Salles, Bolsonaro afirma que o Brasil é o país que mais preserva

No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro ainda criticou organizações não-governamentais que atuam na Amazônia

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 20:00
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente)
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Em vídeo nas redes sociais divulgado neste sábado (5), o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente.
"A Amazônia é nossa. Nós vamos desenvolvê-la, afinal de contas tem mais de 20 milhões de brasileiros (na região) que não podem ficar desamparados. Parabéns para nossa Amazônia, cada vez mais brasileira", disse o presidente na mensagem divulgada.
No Twitter, ao postar o vídeo, o presidente ainda criticou organizações não-governamentais que atuam na Amazônia. "Tomada por ONGs estrangeiras, essa região é cobiçada por muitos", escreveu.

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