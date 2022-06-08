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Interior de SP

Ao cobrir acidente com morte, jornalista descobre que vítima era seu filho

Carlos Alberto Baldassari descobriu que a pessoa que morreu era Tiago Cequetto Baldassari, de 32 anos; batida foi entre um carro e um caminhão

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 20:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2022 às 20:36
À esquerda, o jornalista Carlos Alberto Baldassari; à direita, o acidente no qual o filho dele morreu
À esquerda, o jornalista Carlos Alberto Baldassari; à direita, o acidente no qual o filho dele morreu Crédito: Reprodução Balda News | Montagem A Gazeta
Ao cobrir um acidente em uma rodovia do interior paulista na manhã desta quarta-feira (8), o jornalista Carlos Alberto Baldassari, de 60 anos, descobriu que a pessoa que morreu na batida entre um carro e um caminhão era o próprio filho mais velho, Tiago Cequetto Baldassari, de 32 anos.
O acidente ocorreu na rodovia Antônio Machado Sant'Anna, que liga as cidades de Araraquara e Ribeirão Preto. Ainda sem detalhes do caso, Carlos iniciou uma live em uma rede social e deu as informações iniciais: que a placa do veículo era de outro município, mas que a vítima residia em Araraquara.
Ao desconectar, buscou informações sobre a ocorrência com as equipes da Polícia Rodoviária e da concessionária responsável pelo trecho e viu que a vítima era o filho, que apresentava diariamente com ele em redes sociais um programa à noite com comentários sobre os principais fatos do dia em Araraquara.
Numa nova live feita em seguida, emocionado, Carlos contou aos internautas o que tinha acabado de presenciar.
"Vida de repórter é isso, muitas pessoas às vezes não vão entender o momento que a gente está vivendo aqui na rodovia. Nesse instante estão colocando o corpo do condutor no carro funerário [...] O caminhão foi parar a cerca de 100 metros do veículo, ali no acostamento, e vocês se segurem agora porque eu vou dizer quem é o condutor do veículo que perdeu a vida aqui. É meu filho, é o Tiago, que fazia comigo todos os dias a apresentação dos programas, as lives, e nesta manhã vim para cobrir o acidente e, quando cheguei, era meu filho envolvido no acidente", disse.
O vídeo teve 170 mil visualizações até a tarde desta quarta-feira (8). Tiago, que se casou seis meses atrás, deixou a esposa, grávida de três meses, e uma filha de oito anos. A família estava em festa nas últimas semanas, já que no último dia 29 foi feito o chá de revelação e o casal resolveu dar o nome de Iara à filha.
Em outro trecho do vídeo, com a voz embargada, ele disse que, em na área em que atua, há momentos em que é preciso cobrir ocorrências que envolvem familiares.
"Infelizmente hoje é o meu filho, a gente perde o Tiago e que Deus o receba de braços abertos. Um menino bom, de bom coração, e que acabou agora, por volta de 6h10, se envolvendo nesse acidente. Infelizmente", comentou.
Ele disse não saber o que faria no decorrer do dia, para cuidar dos detalhes, e que a vida "prega essas peças em todos nós".
"Um jovem que vai embora, mais um, e é o meu filho. Não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. É se apegar a Deus, é uma dor insuportável."
Carlos, que tem 43 anos de profissão, contou à reportagem que desabou após encerrar a live.
"Eu tinha de transmitir a informação, é um compromisso que a gente tem com o jornalismo. Fui para lá fazer a cobertura, parti desse princípio. Depois não vou dizer que não desabei, não tem como", afirmou.
Carlos disse que o filho passava pelo local com frequência, porque a família de sua nora é de uma cidade vizinha, e que se dirigiu ao local com um sentimento ruim.
"Falei para o amigo que trabalha comigo que não estava me sentindo bem e que sentia que tinha alguma coisa errada. Mas cheguei e comecei a cobrir o fato, sem ver o carro, o caminhão tampava a visão. Mesmo ao chegar muito perto e ver o carro pela traseira, minha vista confundia as cores e só reconheci meu filho quando vi o tênis", revelou.
Depois, Carlos foi amparado por outros repórteres que cobriam o acidente. O corpo de Tiago será velado nesta quinta-feira (9) das 8h às 10h, com enterro em seguida, no cemitério São Bento, em Araraquara (SP).

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