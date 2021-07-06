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Novo imunizante

Anvisa dá aval a estudo clínico de vacina contra Covid da Sanofi Pasteur

O imunizante é desenvolvido por empresas dos Estados Unidos, Canadá e França; segundo a Anvisa, os testes no Brasil devem envolver 150 voluntários

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 14:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jul 2021 às 14:11
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta terça-feira (6) a realização de testes clínicos, no país, de uma nova vacina contra a Covid.
O imunizante é desenvolvido pelas empresas Translate Bio, que tem sede nos Estados Unidos, Evonik Vancouver Laboratories, do Canadá, e Sanofi Pasteur, sediada na França e nos Estados Unidos. Essa última também patrocinará os testes.
O aval da agência corresponde às fases 1 e 2 da pesquisa, quando são confirmados dados de segurança obtidos nos testes pré-clínicos (em animais) e coletadas informações iniciais de eficácia.
Segundo a Anvisa, os testes no Brasil devem envolver 150 voluntários e ocorrer nos estados da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. O objetivo dessa etapa será testar três dosagens diferentes da vacina antes de seguir para a última fase de estudos, quando os testes são ampliados.
De acordo com a agência, a vacina do grupo ligado à Sanofi usa uma tecnologia de mRNA (RNA mensageiro) encapsulado dentro de uma nanoarticulação lipídica. Além do Brasil, os estudos das fases 1 e 2 também estão previstos para ocorrer nos Estados Unidos, Honduras e Austrália.

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