Anvisa dá aval a estudo clínico de vacina contra Covid da Sanofi Pasteur

Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O imunizante é desenvolvido pelas empresas Translate Bio, que tem sede nos Estados Unidos, Evonik Vancouver Laboratories, do Canadá, e Sanofi Pasteur, sediada na França e nos Estados Unidos. Essa última também patrocinará os testes.

O aval da agência corresponde às fases 1 e 2 da pesquisa, quando são confirmados dados de segurança obtidos nos testes pré-clínicos (em animais) e coletadas informações iniciais de eficácia.

Segundo a Anvisa, os testes no Brasil devem envolver 150 voluntários e ocorrer nos estados da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. O objetivo dessa etapa será testar três dosagens diferentes da vacina antes de seguir para a última fase de estudos, quando os testes são ampliados.