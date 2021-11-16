Anúncio de filiação de Bolsonaro ao PL pode ter sido apressado, afirma Lira

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME

O anúncio de filiação de Jair Bolsonaro ao PL, de Valdemar Costa Neto, pode ter sido feito de maneira açodada, afirmou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que disse ainda que as portas de seu partido "nunca estiveram fechadas nem posso dizer que continuam abertas" ao presidente da República.

A filiação de Bolsonaro ao PL estava inicialmente marcada para a próxima segunda-feira (22), mas foi adiada após "intensa troca de mensagens" com o presidente na madrugada do último domingo (14), segundo Valdemar.

Lira foi entrevistado pela CNN Brasil em Portugal , onde participou do Fórum Jurídico de Lisboa. Ele foi questionado sobre se ainda haveria conversas sobre uma eventual migração de Bolsonaro ao PP.

O deputado afirmou ser filiado do partido e disse não participar das discussões, filiações e negociações para as composições dos diretórios estaduais do PP.

"Não será diferente em relação a uma possível filiação ou não do presidente da República ao meu partido ou a um partido aliado", disse, lembrando que a filiação do presidente envolve "muitas negociações principalmente com relação aos diretórios regionais, aos espaços dentro do partido".

"Eu acho que, neste momento, o que deve estar acontecendo [no PL] é isso. Tanto o presidente da República quanto a direção do PL devem estar sentando para acertar alguns detalhes", disse.

"Talvez o anúncio tenha sido de maneira açodada, talvez o anúncio tenha sido apressado, talvez o anúncio ainda careça de um amadurecimento que eu não tenho dúvidas de que o Partido Liberal e o presidente da República deverão fazer e chegar num bom termo com relação à filiação do presidente."

Lira afirmou ainda que as portas do PP "nunca estiveram fechadas nem posso dizer que continuam abertas" a Bolsonaro e disse que a decisão cabia à direção do partido. "Como filiado, se for uma decisão do partido, estará certo e, se não for, estará certo da mesma forma. O partido continua na base aliada."

O adiamento da filiação de Bolsonaro ocorreu após Valdemar liberar estados, como Pernambuco , para terem autonomia e atuarem como acharem melhor nas eleições de 2022, sem o compromisso de apoiarem Bolsonaro.

Valdemar disse que não há data prevista para que ocorra o ingresso do presidente na legenda. No domingo, o próprio Bolsonaro havia dito que considerava difícil sua filiação ao PL no dia 22.

"O casamento tem que ser perfeito. Se não for 100%, que seja 99%. Se até lá nós afinarmos pode ser, mas eu acho difícil essa data, 22. Tenho conversado com ele [Valdemar], estamos de comum acordo que podemos atrasar um pouco esse casamento, para que ele não comece sendo muito igual aos outros", afirmou Bolsonaro durante visita à Dubai Air Show, feira aérea no emirado do Golfo Pérsico.

Um dos grandes entraves à filiação, de acordo com Bolsonaro, é a situação de São Paulo , onde o PL tem a intenção de apoiar a candidatura de Rodrigo Garcia ( PSDB ) ao governo do estado.