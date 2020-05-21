Antes de pandemia, brasileiro percorria em média 78 km para comprar roupas

Consumidores fazendo compras no Shopping Vitória Crédito: Fernando Madeira

Antes da pandemia do novo coronavírus atingir o país, o brasileiro percorria, em média, 73 km para comprar móveis e eletrodomésticos, e outros 78 km para adquirir vestuários e calçados, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira (21) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Os dados mostram o padrão de deslocamento da população para o comércio em 2018, quando o Brasil ainda não havia sido atingido pela chegada do Covid-19, que registrou o primeiro caso em 26 de fevereiro deste ano. Desde então, o país não apenas teve 291.579 pessoas infectadas e viu 18.859 brasileiros perderem a vida, como também alterou o consumo e fez a economia desabar.

No Amazonas, por exemplo, um dos mais atingidos pela pandemia até o momento, com 23.704 infectados e 1.561 mortes, é onde se realizavam os maiores deslocamentos, sendo o único estado a superar a marca dos 300km. Para comprar roupas e calçados, o consumidor percorria, em média, 341,8 km. Já para adquirir eletrônicos e móveis, a distância chegava a 388,2 km.

A capital, Manaus, foi considerada pela pesquisa como um dos principais destinos comerciais, especialmente no setor de eletroeletrônicos e móveis.

De acordo com Bruno Hidalgo, gerente de redes e fluxos geográficos do IBGE, as repercussões da pandemia podem ser comparadas com os resultados da pesquisa, que mostram um padrão de articulação para o comércio em uma situação anterior à chegada do novo coronavírus.

Atualmente, Manaus é o epicentro da doença no Amazonas, concentrando pelo menos um terço das mortes. O Estado foi um dos que mais percebeu a queda no varejo depois que a pandemia se espalhou e fez os governos decretarem medidas de isolamento social, restringindo a circulação de pessoas e reduzindo o comércio apenas a serviços essenciais. Em março de 2020, as vendas caíram 16,5% no Amazonas, segundo pior índice do país.

O padrão de deslocamento alto para as compras é observado em toda a região Norte.

Em Belém, as distâncias percorridas para o comércio chegavam a 180 km. O mesmo acontecia em Rondônia, onde os consumidores percorriam quase 210 km para comprarem vestuários e calçados, enquanto em Roraima ficavam perto dos 198 km. No Acre, para adquirirem móveis e eletrônicos, as pessoas viajavam mais do que 150 km.

Já nas regiões Sudeste, todos os estados possuíam padrão de deslocamento médio entre 45 km e 65 km. A maioria dos estados das regiões Sul e Nordeste giravam em torno de 50 km e 75 km. A exceção era Santa Catarina, onde os consumidores percorriam apenas 33,2 km para comprarem eletrodomésticos, e no Sergipe, com locomoção de 40,3 km para roupas.

No Brasil, após o início da pandemia, as atividades que tiveram lojas físicas fechadas registraram grandes recuos, algumas delas com variação recorde, como Tecidos, vestuário e calçados, com queda de 42,2%, e Móveis e eletrodomésticos, com retração de 25,9%.

As vendas do comércio brasileiro caíram 2,5% em março de 2020, no que foi o pior desempenho desde março de 2003. Entre os oito setores pesquisados pelo IBGE, apenas supermercados e produtos de higiene e limpeza se salvaram, por se encaixarem entre aqueles considerados como essenciais.

O IBGE também destacou algumas cidades como sendo os principais centros comerciais do país. São Paulo ocupa o topo da lista, e o Estado ainda tem outros dois polos identificados como destino de compras de vestuário e calçados, os municípios de Franca (SP) e Jaú (SP).

O Estado foi o único entre as 27 unidades federativas do país a não observar queda no comércio em março de 2020, com alta de 0,7%, reflexo das boas vendas em supermercados. Porém, os setores de Tecidos, vestuários e calçados e Móveis e eletrodomésticos observaram quedas bruscas no Estado, de 44,7% e 14,1%, respectivamente.

O governador paulista João Dória (PSDB) decretou quarentena no Estado desde 24 de março, há quase dois meses. Até esta quarta (20), o Estado tinha 5.363 mortes por Covid-19, com 69.859 infectados, o maior do país.