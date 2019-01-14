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Direitos Humanos

Anistia pede a governo do RJ compromisso com solução do caso Marielle

Assassinato completou dez meses nesta segunda-feira (14)

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 18:37

Publicado em 

14 jan 2019 às 18:37
Anistia pede a governo do RJ compromisso com solução do caso Marielle Crédito: Reprodução/Instagram
A diretora executiva da organização não governamental Anistia Internacional, Jurema Werneck, pediu nesta segunda-feira (14) que as autoridades do estado do Rio de Janeiro se comprometam com a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, que completou dez meses. Até agora, as investigações não foram concluídas.
“O ano de 2018 terminou sem que o estado do Rio de Janeiro, sob intervenção federal na área de segurança pública, tenha conseguido solucionar o caso. A nova gestão do governo do estado tem o dever de assumir esta responsabilidade e não deixar o caso sem solução. O novo governador e o novo chefe de polícia deveriam vir a público se comprometer com a investigação correta do assassinato de Marielle Franco desde o início de sua gestão”, afirmou.
A diretora ressalta que a demora na solução do crime tem impactos negativos na área de direitos humanos, da qual Marielle Franco era ativista. “Gera uma espiral de medo e silêncio entre ativistas, defensores de direitos humanos, jovens, mulheres negras, comunidade LGBT e todas as pessoas e grupos que, de alguma forma, ela representava. Mas, além disso, há uma enorme preocupação com o fato de que algumas das altas autoridades do estado do Rio de Janeiro estiveram envolvidas em um episódio de violência contra a memória e a imagem de Marielle”.
Ela se referiu à campanha eleitoral do ano passado, quando uma placa em homenagem a Marielle Franco, colocada em frente à Câmara Municipal, na Cinelândia, região central da cidade, foi retirada pelos então candidatos a deputado estadual, Rodrigo Amorim, e a deputado federal, Daniel Silveira. A placa foi utilizada em um ato de campanha do novo governador Wilson Witzel.
“Ao depredar a placa e proferir aquelas palavras hostis e ofensivas, os três candidatos estavam atacando e desqualificando também os defensores de direitos humanos, as mulheres negras, os jovens de favela, as pessoas LGBT”, destacou. A diretora da organização salientou que a não solução do caso até o momento é inaceitável e prometeu que, “como movimento global, a Anistia Internacional seguirá mobilizada até que os mandantes e executores sejam levados à justiça e responsabilizados”.
No último sábado (12), o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que as investigações estão próximas de um desfecho. "Talvez isso aconteça até o final desse mês", afirmou, após reunião com secretariado no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, zona sul da capital fluminense. O governador ressaltou, no entanto, que não tem conhecimento de quem são as pessoas envolvidas. “Não tenho atribuição legal para olhar os autos, que estão sob sigilo".

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