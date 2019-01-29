Animais agonizando são mortos a tiros em Brumadinho

BRUMADINHO, MG, 26.01.2019:ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO. Animais ilhados no barro apos desastre ambiental na represa da Cia Vale, em Corrego do Feijao-Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, MG, na tarde de sexta feira (25) Crédito: Giazi Cavalcante/Codigo19

As forças de segurança responsáveis pelas buscas em Brumadinho afirmam que animais presos na lama do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, da Vale , só são mortos se estiverem agonizando.

O abatimento de animais a tiros por helicópteros da Polícia Rodoviária Federal se tornou alvo de polêmica nesta terça-feira (29). Segundo o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros , o sacrifício é feito normalmente com injeção letal, mas outros métodos estão sendo utilizados devido à dificuldade de acesso aos animais.

Sobretudo vacas e aves estão presos na lama. Segundo Aihara, 26 já foram resgatados e levados para duas fazendas, onde recebem atendimento veterinário.

Há ainda animais presos na lama que estão recebendo água e comida enquanto aguardam o resgate.

"Na cena crítica, temos alguns animais que estão recebendo no local alimentação e água, porque a remoção ainda não é possível. A prioridade é o salvamento de pessoas ainda. No momento adequado, serão recolhidos", disse o coronel Evandro Borges, chefe do gabinete militar e da Defesa Civil de Minas Gerais.

Borges pediu que o sacrifício de animais não seja polemizado. "Não vamos polemizar essa situação, que é algo dentro do procedimento de atendimento de socorrimento de uma crise dessa natureza."

Aihara afirmou que os animais abatidos apresentam fraturas ou perfurações que tornam impossível o seu salvamento.

Segundo as forças de segurança, o resgate e o abate de animais está sendo acompanhado por veterinários, inclusive alguns cedidos pela Vale, e pelo Ibama.

"O abate somente é efetuado em último caso, quando os animais estão agonizando em estado terminal", disse Borges. Há uma avaliação dos veterinários para recomendar ou não o sacrifício do animal.

"Não é ético insistir no sofrimento desses animais", completou Aihara.