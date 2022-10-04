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Briga política

Amigos de infância, eleitores de Lula e Bolsonaro trocam facadas no Recife

Após a briga, os dois foram encaminhados para o Hospital da Restauração (HR), na área central da cidade, em estado grave
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2022 às 05:57

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 05:57

Uma discussão entre dois amigos de infância por divergências políticas terminou com os dois esfaqueados, no Recife (PE). O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (3), no bairro do Vasco da Gama, na Zona Norte da cidade. Após a briga, os dois foram encaminhados para o Hospital da Restauração (HR), na área central, em estado grave.
Em entrevista à TV Jornal, a irmã de um dos homens relatou que tudo começou porque um votou no candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outro, no que tenta reeleição, Jair Bolsonaro (PL).
Homens estão internados no Hospital da Restauração, no Recife
Homens estão internados no Hospital da Restauração, no Recife Crédito: Reprodução/Google Street View
Os envolvidos, um homem de 54 anos, que seria eleitor de Bolsonaro e o outro, de 59, que teria votado em Lula, teriam se encontrado, discutido e partido para a violência.
"Eu soube que eles estavam brigando. Um era Bolsonaro e o outro, Lula. O meu irmão [de 59 anos] foi esfaqueado na perna, no pescoço, na barriga. Quatro facadas. Quando eu vi, ele estava todo ensanguentado", contou à emissora.
A segunda vítima, de 54 anos, foi atingida na barriga. Segundo a testemunha, os dois são vizinhos e amigos de infância. Eles seguem internados em estado grave, mas estão estáveis.
Em nota, a Polícia Civil (PCPE) informou que as equipes da Força Tarefa de Homicídios da Capital estão em diligências.

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