Amigos de infância, eleitores de Lula e Bolsonaro trocam facadas no Recife

Uma discussão entre dois amigos de infância por divergências políticas terminou com os dois esfaqueados, no Recife (PE). O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (3), no bairro do Vasco da Gama, na Zona Norte da cidade. Após a briga, os dois foram encaminhados para o Hospital da Restauração (HR), na área central, em estado grave.

Em entrevista à TV Jornal, a irmã de um dos homens relatou que tudo começou porque um votou no candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outro, no que tenta reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

Homens estão internados no Hospital da Restauração, no Recife Crédito: Reprodução/Google Street View

Os envolvidos, um homem de 54 anos, que seria eleitor de Bolsonaro e o outro, de 59, que teria votado em Lula, teriam se encontrado, discutido e partido para a violência.

"Eu soube que eles estavam brigando. Um era Bolsonaro e o outro, Lula. O meu irmão [de 59 anos] foi esfaqueado na perna, no pescoço, na barriga. Quatro facadas. Quando eu vi, ele estava todo ensanguentado", contou à emissora.

A segunda vítima, de 54 anos, foi atingida na barriga. Segundo a testemunha, os dois são vizinhos e amigos de infância. Eles seguem internados em estado grave, mas estão estáveis.