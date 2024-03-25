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Operação

Alvos do caso Marielle negam envolvimento com o crime; veja o que eles dizem

O atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, foram presos durante operação

Publicado em 25 de Março de 2024 às 08:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2024 às 08:24
Vereadora, Marielle Franco
Alvos do caso Marielle negam envolvimento com o crime; veja o que eles dizem Crédito: © Arquivo/Guilherme Cunha/Alerj
Os alvos da operação deflagrada pela Polícia Federal para prender os suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes negaram envolvimento com o crime, não se pronunciaram ou não foram localizados até a noite deste domingo (24).

Rivaldo Barbosa

A defesa de Rivaldo Barbosa, que tomou posse do cargo de chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na véspera do crime e é apontado pela PF como um dos arquitetos do assassinato, afirma que ele é inocente.
"Rivaldo nega qualquer envolvimento com o crime e a defesa tem certeza da inocência dele", disse a advogada Thalita Mesquita.
Além da prisão de Rivaldo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), impôs medidas cautelares a Érika Andrade de Almeida Araújo, mulher de Rivaldo. Pela decisão de Moraes, ela terá de usar tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa à noite e durante os finais de semana.

Irmãos Brazão

A assessoria do deputado Chiquinho Brazão (União-RJ), preso neste domingo, não comentou. Já o irmão Domingos Brazão, conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio, afirmou que não há ligação dele com o caso.
"Domingos Brazão, que desde o primeiro momento sempre se colocou formalmente à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que entendessem necessários, foi surpreendido neste domingo (24) pela determinação do Supremo Tribunal Federal", afirma a defesa de Domingos.
"Em tal contexto, reforça a inexistência de qualquer motivação que possa lhe vincular ao caso e nega qualquer envolvimento com os personagens citados, ressaltando que delações não devem ser tratadas como verdade absoluta especialmente quando se trata da palavra de criminosos que fizeram dos assassinatos seu meio de vida e aguarda que os fatos sejam concretamente esclarecidos", afirma.
Giniton Lages, Marco Pinto e Robson Fonseca
Relator do inquérito no STF, Moraes também determinou a suspensão do exercício da função pública de Giniton Lages, delegado da Polícia Civil, e Marco Antônio de Barros Pinto, comissário da Polícia Civil.
Lages disse à Folha de S.Paulo que nunca recebeu orientação de Rivaldo Barbosa para deixar de investigar alguém. "Sempre contei com independência e autonomia", afirmou. Marco Pinto não foi localizado pela reportagem.
Eles devem apresentar-se semanalmente ao Juízo. As medidas cautelares sobre eles também incluem a suspensão de porte de arma de fogo. Eles também tiveram os passaportes suspensos e não podem se comunicar com os demais investigados.
Robson Calixto Fonseca, assessor pessoal de Domingos Brazão na Assembleia Legislativa e no TCE e apontado como intermediador dos contatos entre Brazão e os executores do crime, não foi localizado.

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