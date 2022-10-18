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Ataque selvagem

Alpinista luta com urso e evita ataque durante escalada; veja vídeo

O vídeo do momento do ataque viralizou nas redes sociais. Segundo o site TMZ, o alpinista treina artes marciais e disse que isso pode tê-lo ajudado a se livrar do bicho e permanecer vivo

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 13:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2022 às 13:15
Urso ataca alpinista no Japão
Urso ataca alpinista no Japão Crédito: Twitter | @favelacaiunofa1
Imagine escalar uma montanha num bonito dia ensolarado e de repente dar de cara com um urso. Foi isso o que aconteceu com um alpinista no Japão que teve de dar socos e chutes no animal para evitar ser ferido por ele.
O vídeo do momento do ataque viralizou nas redes sociais. Segundo o TMZ, o alpinista treina artes marciais e disse que isso pode tê-lo ajudado a se livrar do bicho e permanecer vivo.
Nas imagens, é possível ver pelo menos três tentativas do urso de morder o homem. Mas ele se defende como pode e ainda grita para tentar espantar o animal. Paralelo a isso, precisa se equilibrar na pedra para não cair.
Após cerca de 20 segundos de briga e tensão, o urso vai embora pela mata adentro, e o homem segue seu percurso, aparentemente sem ferimentos.

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