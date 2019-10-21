Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Alcolumbre ocupará presidência durante viagens de Bolsonaro, Mourão e Maia
Política

Alcolumbre ocupará presidência durante viagens de Bolsonaro, Mourão e Maia

A ordem de sucessão na presidência funciona da seguinte maneira: vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e, por fim, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 15:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2019 às 15:14
Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado Crédito: José Cruz | Agência Brasil
Agência FolhaPress - O presidente do SenadoDavi Alcolumbre (DEM-AP), deve ocupar a presidência da República de quarta-feira (23) a sexta-feira (25). Isso porque estarão em viagens o presidente Jair Bolsonaro, em visita à Ásia e ao Oriente Médio, o vice-presidente Hamilton Mourão, que irá ao Peru, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que visitará Inglaterra e Irlanda.
A informação foi dada nesta segunda-feira (21) por Mourão. A jornalistas, ele afirmou que visitará o país latinoamericano que passa por crise política e institucional, inclusive com a dissolução do Congresso no final de setembro, para a assinatura de um acordo de troca de embarcações entre as marinhas brasileira e peruana. 
Com Bolsonaro fora, Mourão ocupa a presidência da República até quarta à tarde, quando está previsto o embarque para o Peru. A partir daí, deve sentar na cadeira o presidente do Senado. A ordem de sucessão na presidência funciona desta maneira: vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e, por fim, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).
> Bolsonaro vai ao Japão para incentivar comércio e buscar investimentos
Antes, o senador deve comandar as sessões de votação do segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Casa. Segundo Mourão, a expectativa do governo é de que o texto seja aprovado nesta terça-feira (22). "Acho que tranquilo, vai votar este segundo turno amanhã, pela conversa que eu tive com o Alcolumbre desde semana passada", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Rodrigo Maia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados