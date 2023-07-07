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Saúde

Agência dos EUA aprova medicamento para Alzheimer da Biogen e da Eisai

Medicamento é projetado para reduzir o acúmulo de placas de proteína beta-amilóide no cérebro e diminuiu o declínio na cognição e na função em 27%

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 10:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2023 às 10:11
As embalagens devem ser fechadas corretamente para proteger o medicamento.
Agência dos EUA aprova medicamento para Alzheimer da Biogen e da Eisai Crédito: Reprodução/Freepik
A agência federal americana Food and Drugs Administration (FDA) deu aprovação completa para o Leqembi, tratamento para Alzhmeider da Biogen e da Eisai, nesta quinta-feira. Essa era uma etapa necessária para garantir que o medicamento consiga ser reembolsado pelo sistema de seguros de saúde do governo dos Estados Unidos, o Medicare.
Leqembi, também conhecido como lecanemab, é um anticorpo monoclonal projetado para reduzir o acúmulo de placas de proteína beta-amilóide no cérebro, um marcador da doença de Alzheimer. Em um estudo em estágio avançado, o tratamento diminuiu o declínio na cognição e na função em 27% em comparação com um placebo durante 18 meses.
"Hoje marca um avanço no tratamento da doença de Alzheimer e estamos orgulhosos de estar na vanguarda de uma nova era de avanços para uma doença que antes era considerada intratável", disse o presidente-executivo da Biogen, Chris Viehbacher, em comunicado por e-mail.

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