Agência dos EUA aprova medicamento para Alzheimer da Biogen e da Eisai Crédito: Reprodução/Freepik

A agência federal americana Food and Drugs Administration (FDA) deu aprovação completa para o Leqembi, tratamento para Alzhmeider da Biogen e da Eisai, nesta quinta-feira. Essa era uma etapa necessária para garantir que o medicamento consiga ser reembolsado pelo sistema de seguros de saúde do governo dos Estados Unidos, o Medicare.

Leqembi, também conhecido como lecanemab, é um anticorpo monoclonal projetado para reduzir o acúmulo de placas de proteína beta-amilóide no cérebro, um marcador da doença de Alzheimer. Em um estudo em estágio avançado, o tratamento diminuiu o declínio na cognição e na função em 27% em comparação com um placebo durante 18 meses.