Aeroporto de Viracopos é fechado após avião ter pneu estourado no pouso

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, a cerca de 100 km da capital paulista, fechou para pousos e decolagens no meio da tarde desta segunda-feira (12) por causa de um avião que teve problema estouro de um pneu durante o pouso. O aeroporto está fechado desde às 15h30 e não há previsão para reabertura.

Segundo o aeroporto, um Boeing cargueiro, da empresa Modern Logistics, teve um problema no trem de pouso durante a decolagem e declarou emergência, pedindo para retornar ao aeroporto campineiro, que posicionou carros de bombeiros na pistas. O cargueiro ainda sobrevoou em círculos durante uma hora antes de efetuar o pouso de emergência, quando estourou o pneu. Não há vítimas, mas o Boeing ficou parado na pista.

Pela manhã, o Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina, teve suas operações suspensas após uma aeronave da companhia aérea Azul apresentar problemas durante pouso. Não havia previsão para retomada das operações até a publicação deste texto. De acordo com a Zurich Airport, concessionária que administra o aeroporto, 54 voos já haviam sido cancelados até as 14h, devido ao fechamento da pista.

A Zurich Airport informa que o fechamento temporário é necessário para a remoção de uma aeronave que teve danos nos pneus ao pousar e está na pista. Segundo nota, passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança. "A concessionária trabalha apoiando a Azul para a liberação da pista o mais breve possível", diz o comunicado.