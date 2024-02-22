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Antes de manifestação

Advogados veem prisão iminente de Bolsonaro e pedem habeas corpus a Fux

Sem consultar a defesa do ex-presidente, dois advogados de Curitiba fizeram o pedido de salvo-conduto ao Supremo

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 20:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 fev 2024 às 20:52
BRASÍLIA - A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que desconsidere o habeas corpus preventivo apresentado por advogados bolsonaristas para assegurar a presença dele na manifestação marcada no próximo domingo (25), na avenida Paulista, em São Paulo,
Sem consultar a defesa do ex-presidente, dois advogados de Curitiba, que não têm procuração para atuar em nome dele, pediram ao STF um salvo-conduto para impedir "qualquer medida de constrangimento ilegal de sua liberdade".
O ex-presidente da República Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro ficou em silêncio durante depoimento na Polícia Federal nesta quinta (22) Crédito: Tãnia Rêgo/Agência Brasil
Fábio Wajngarten, que faz parte da equipe jurídica de Bolsonaro, confirmou mais cedo que acionou o STF para que a inciativa não seja reconhecida.
"A defesa do presidente Bolsonaro, técnica e com a devida procuração nos autos, ingressou no STF, aos cuidados do ministro Fux, para que ele não reconheça qualquer habeas corpus no sentido da participação ou não na manifestação de domingo", informou Wajngarten na saída da sede da Polícia Federal, em Brasília, onde o ex-presidente era esperado para prestar depoimento no inquérito do golpe, mas ficou em silêncio.
O habeas corpus afirma que, após a apreensão do passaporte do ex-presidente na Operação Tempus Veritatis, sua prisão preventiva é "medida vislumbrada num horizonte próximo".
"Constitui pedido deste habeas corpus, a garantia prévia, certa e necessária, de preservação da liberdade do paciente, Jair Messias Bolsonaro, quando da sua legítima presença e manifestação na democrática reunião popular já anunciada, por evidente, com objeto de salvo-conduto circunscrito à pacífica participação e exercício da liberdade de expressão por meio dos eventuais discursos a serem proferidos diretamente aos cidadãos", diz o documento.
A manifestação prevista no domingo (25) é uma tentativa de aliados de Bolsonaro de ostentar apoio popular ao ex-presidente em meio a inquéritos que fecham o cerco contra ele. Embora não seja o mais antigo, um dos mais sensíveis é o que investiga a trama golpista que teria sido articulada para anular o resultado da eleição e manter Bolsonaro no poder.

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