Advogado dá socos e derruba mulher no chão durante discussão

Um advogado e uma advogada foram detidos após um bate-boca que escalou para uma troca de agressões entre eles.
A briga começou após o cachorro da mulher identificada como Gizelle Piza ter sido atacado pelo cachorro de Cledmylson Ferreira, em um estacionamento do Sudoeste, em Brasília.
A PM-DF informou que houve lesão corporal das duas partes e o homem portava uma arma branca, já que tinha um canivete no bolso. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (20).
As autoridades foram chamadas e, mesmo após a chegada dos agentes, os advogados continuavam "exaltados" e discutindo.
Os dois, então, foram encaminhados para uma delegacia. Eles trocaram várias acusações de delitos e manifestaram interesse em levar a situação à Justiça.
A OAB-DF emitiu uma nota de repúdio, na qual disse que a atitude do agressor é "misógina e covarde" e informou a suspensão da carteira profissional do advogado por 90 dias. O prazo pode ser estendido e a análise pode culminar na expulsão.
A reportagem tenta contato com os envolvidos no caso e, caso tenha retorno, esta nota será atualizada.