Advogado dá socos e derruba mulher no chão durante discussão em Brasília Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um advogado e uma advogada foram detidos após um bate-boca que escalou para uma troca de agressões entre eles.

A briga começou após o cachorro da mulher identificada como Gizelle Piza ter sido atacado pelo cachorro de Cledmylson Ferreira, em um estacionamento do Sudoeste, em Brasília.

A PM-DF informou que houve lesão corporal das duas partes e o homem portava uma arma branca, já que tinha um canivete no bolso. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (20).

As autoridades foram chamadas e, mesmo após a chegada dos agentes, os advogados continuavam "exaltados" e discutindo.

Um advogado foi preso após agredir uma mulher com tapas, socos e puxões de cabelo na segunda-feira (20/3), no Sudoeste. As agressões começaram após o cachorro da mulher, que também é advogada, ser atacado pelo cão do agressor.



🎥 Material cedido ao Correio pic.twitter.com/EjBitIQvKM — Correio Braziliense (@correio) March 21, 2023

Os dois, então, foram encaminhados para uma delegacia. Eles trocaram várias acusações de delitos e manifestaram interesse em levar a situação à Justiça.

A OAB-DF emitiu uma nota de repúdio, na qual disse que a atitude do agressor é "misógina e covarde" e informou a suspensão da carteira profissional do advogado por 90 dias. O prazo pode ser estendido e a análise pode culminar na expulsão.