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Em São Paulo

Adolescentes arrombam portão, furtam carro e são perseguidos por helicóptero; veja vídeo

Adolescentes invadiram garagem de residência e foram perseguidos por policiais na manhã deste domingo (19)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 nov 2023 às 08:48

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 08:48

Helicóptero Águia da PM acompanhou veículo furtado por ruas da zona sul de São Paulo
Helicóptero Águia da PM acompanhou veículo furtado por ruas da zona sul de São Paulo Crédito: Reprodução
Seis adolescentes que estavam em um veículo furtado foram apreendidos na manhã deste domingo (19) no Jardim São Savério, na zona sul de São Paulo, após protagonizarem uma fuga em que foram perseguidos e filmados pelos ocupantes do helicóptero Águia da Polícia Militar.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o grupo havia furtado um Jeep Renegade no final da madrugada na rua Santo André, em Santo André, no ABC paulista.
Conforme a pasta, câmeras flagraram os adolescentes forçando o portão de uma garagem até conseguirem uma abertura parcial. Eles então passam pelo vão e seguem em direção ao veículo.
O grupo então entra no carro, bate com o veículo contra o portão da garagem e foge.
PMs que patrulhavam a região do Sacomã encontraram o grupo na rua Gilka, na Vila das Mercês. Foi a partir desse ponto que se iniciou a perseguição, diz a polícia.
Os policiais acionaram o helicóptero Águia, que passou a acompanhar a fuga.
De acordo com a SSP, o condutor chegou a bater em outro veículo durante a perseguição, que se estendeu cerca de 10 quilômetros até a avenida dos Ourives, onde o grupo acabou apreendido pelos PMs.
Com ferimentos leves, o adolescente que dirigia o carro foi socorrido e levado para um hospital.
Com idades entre 14 e 17 anos, os jovens foram levados para a delegacia. Eles foram ouvidos e liberados na companhia de seus responsáveis após a assinatura de um termo de compromisso para apresentação à Vara da Infância e da Juventude.

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