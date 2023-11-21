Adolescente morre após cair de touro e ser pisoteado em MT

Darlison Barbosa de Souza se desequilibrou do touro e caiu enquanto treinava a montaria. Já no chão, foi atingido pelas patas do animal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 17 anos morreu após cair do touro em que estava montado e ser pisoteado pelo animal no domingo (19). O fato aconteceu no sítio de um parente da vítima em Aripuanã, em Mato Grosso. Darlison Barbosa de Souza se desequilibrou do touro e caiu enquanto treinava a montaria. Já no chão, foi atingido pelas patas do animal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O rapaz tinha sinais de lesão no peito esquerdo, axila e ombro, de acordo com informações dadas pela Polícia Civil de Mato Grosso. Darlison estava em um treinamento no sítio de um parente para, no futuro, poder fazer parte de um rodeio. O jovem já havia participado de um evento esportivo com montaria em boi.