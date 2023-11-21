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Fatalidade

Adolescente morre após cair de touro e ser pisoteado em MT

O rapaz tinha sinais de lesão no peito esquerdo, axila e ombro, de acordo com a Polícia Civil. Ele estava em um treinamento no sítio de um parente para, no futuro, participar de um rodeio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 nov 2023 às 17:48

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 17:48

Darlison Barbosa de Souza se desequilibrou do touro e caiu enquanto treinava a montaria. Já no chão, foi atingido pelas patas do animal
Darlison Barbosa de Souza se desequilibrou do touro e caiu enquanto treinava a montaria. Já no chão, foi atingido pelas patas do animal Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 17 anos morreu após cair do touro em que estava montado e ser pisoteado pelo animal no domingo (19). O fato aconteceu no sítio de um parente da vítima em Aripuanã, em Mato Grosso. Darlison Barbosa de Souza se desequilibrou do touro e caiu enquanto treinava a montaria. Já no chão, foi atingido pelas patas do animal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
O rapaz tinha sinais de lesão no peito esquerdo, axila e ombro, de acordo com informações dadas pela Polícia Civil de Mato Grosso. Darlison estava em um treinamento no sítio de um parente para, no futuro, poder fazer parte de um rodeio. O jovem já havia participado de um evento esportivo com montaria em boi.
Uma equipe da Polícia Militar realizou a coleta de informações sobre o acidente. Diante da constatação do óbito, a PM comunicou a Polícia Civil para tomar as devidas providências. A ocorrência foi registrada como morte acidental.

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