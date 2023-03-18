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Brincadeira perigosa

Adolescente é baleada no rosto em jogo de 'roleta-russa' no Rio Grande do Sul

Segundo a polícia, ela tentou proteger o rosto com as mãos mas acabou atingida na mão e no rosto

Publicado em 18 de Março de 2023 às 20:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2023 às 20:23
Uma adolescente de 14 anos foi baleada no rosto e na mão durante um jogo de "roleta-russa" na madrugada deste sábado (18) em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.
Segundo informações da polícia, durante um jogo de "roleta-russa" em uma casa, um adolescente fez duas tentativas de disparo contra uma jovem. Na segunda tentativa, a jovem tentou impedir o disparo com a mão e foi baleada no queixo e na mão.
Adolescente baleada é internada em Hospital Universitário de Santa Maria, no RS
Adolescente baleada é internada em Hospital Universitário de Santa Maria, no RS Crédito: Reprodução Google Street View
A jovem foi internada no Hospital Universitário de Santa Maria e deve passar por cirurgia. Segundo o delegado regional que acompanha o caso, Sandro Meinerz, a jovem ficou com a bala alojada ao lado esquerdo do peito.
"Não dá para dizer que um disparo assim é acidental. Ele assume o risco de matar, por isso, estamos investigando tentativa de homicídio", afirmou Meinerz à reportagem.
O adolescente que teria disparado a arma não foi localizado pela polícia até o momento.

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