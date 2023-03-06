Adolescente atacado por tubarão em Pernambuco tem perna amputada

Adolescente de 14 anos é socorrido por bombeiros após ataque de tubarão em Jaboatão dos Guararapes (PE). Crédito: Reprodução/Twitter @13gralha

O adolescente de 14 anos que foi atacado por um tubarão neste domingo (5), em Jaboatão dos Guararapes (PE), na região metropolitana do Recife, teve a perna direita amputada. A informação foi divulgada na manhã desta segunda (6), pelo Hospital Restauração, na capital, unidade onde ele permanece internado.

O estado de saúde do adolescente é estável, segundo o hospital. Ele recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e está na enfermaria.

O caso ocorreu na praia de Piedade. A região do mar onde o jovem entrou é proibida para banho desde 2021.

"O incidente ocorreu no momento em que ele entrou no mar e os bombeiros se dirigiam para orientá-lo a sair", informou a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. "A área faz parte de um trecho de 2,2 quilômetros interditado para o banho, como medida para evitar incidentes com tubarões", concluiu.

O Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões) ratificou a proibição. Também em nota, o comitê afirma que desde 1999 é proibido praticar esportes, mergulho e natação no trecho, "mas desde o mês de julho de 2021 o local também é proibido para o banho de mar, após a expedição de um decreto municipal".

Os bombeiros informaram que o ataque aconteceu por volta das 11h20. A vítima, que teve a coxa direita mordida pelo animal, foi levada de helicóptero para a UTI do Samu, no bairro do Derby, área central do Recife, e em seguida para o Hospital da Restauração, na mesma região. A unidade é de gestão estadual e especialista em traumas.

Na noite deste domingo, o Cemit anunciou que ainda nesta semana serão convidados para uma reunião extraordinária os representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e do Ministério Público para redefinição de protocolo e controle do acesso de banhistas à área onde ocorreu o ataque de tubarão.

HISTÓRICO DE ATAQUES

Desde 1992, quando foi registrado o primeiro caso de ataque de tubarão contra humanos em Pernambuco, foram notificadas 76 ocorrências do tipo, sendo 66 no continente e outras 10 na ilha de Fernando de Noronha, de acordo com o Cemit.

O último caso havia sido o ataque a um surfista na praia de Milagres, em Olinda, em fevereiro deste ano.

No ano passado, em Noronha, um turista de Rondônia foi mordido no pé. Poucos meses antes, uma menina de 8 anos foi atacada na ilha e teve a perna amputada.

Outros ataques de tubarões já foram registrados em Fernando de Noronha. Um dos episódios ocorreu em dezembro de 2015, quando um turista perdeu o antebraço direito. Um ano depois, em dezembro de 2016, outro banhista teve ferimentos após contato com um tubarão.