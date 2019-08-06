Acidentes envolvendo energia elétrica sobem em 2018 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O número de acidentes envolvendo energia elétrica subiu no Brasil em 2018, totalizando 891 contra 863 registrados no ano anterior. O número de episódios com mortes também cresceu, indo de 252 para 271 no mesmo período. Os dados foram apresentado pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) , em entrevista coletiva nesta segunda-feira (5), em Brasília.

Na evolução histórica, o aumento dos casos vem ocorrendo desde 2016, após anos de queda dos números anuais. Em 2007, ocorreram 942 incidentes desse tipo. O número foi caindo até chegar a 772 em 2016, quando voltou a subir, atingindo os 891 de 2018. No caso dos acidentes com morte, o movimento foi semelhante, mas com variação menor. Chegou a 327 em 2007, descendo para 240 em 2016 e voltando a subir até os 271 acidentes em 2018.

O setor com mais casos foi o da construção civil, como contato ou rompimento de cabos no uso de caçambas e guindastes. Na realização de obras diversas, os incidentes envolvendo postes e a fiação elétrica subiram de 64 para 89 entre 2014 e 2018. Segundo a Abradee, esse fenômeno está relacionado à ampliação de obras menores.

“Antes tinha empresas mais estruturadas, com áreas de segurança no trabalho. Hoje temos visto uma ampliação nas obras, muitas vezes, com execução de pessoas sem o devido treinamento e sem supervisão”, disse o presidente da entidade, Marcos Aurélio Madureira.

Diferentemente dos incidentes em atividades relacionados à construção civil, em outros tipos de prática, houve redução entre 2014 e 2018. Nesse grupo estão ocorrências com cabos energizados no solo (queda de 53 para 20 episódios), com ligações elétricas clandestinas (24 para 12), podas de árvore (13 para 11).

PREVENÇÃO E COMBATE

Os números evidenciam a necessidade de medidas para prevenção e combate aos acidentes e a mortes decorrentes deles. Para atuar nesse sentido, esta foi escolhida como Semana Nacional de Segurança com Energia Elétrica. Até domingo (11), distribuidoras, reguladores e outras organizações do setor pretendem desenvolver ações com vistas a conscientizar a população sobre os riscos desse tipo de incidente.

Entre as ações estão palestras em escolas e centros comunitários, inserção de materiais explicativos em contas de luz e divulgação de peças publicitárias em meios de comunicação. Cartazes produzidos para a Semana vão ilustrar situações cotidianas onde há alguma chance de choque ou outro problema mais grave, caso não haja o cuidado devido.