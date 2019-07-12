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Águia Branca

Acidente entre ônibus e caminhões na Dutra deixa ferido

A batida aconteceu por volta das 5h40 na região de Guarulhos, na Grande São Paulo

Publicado em 

12 jul 2019 às 10:39

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 10:39

Um ônibus e dois caminhões se envolvem em um acidente na rodovia Dutra, em Guarulhos Crédito: Reprodução/TV Globo
Um acidente entre um ônibus da Águia Branca e dois caminhões na rodovia Presidente Dutra provoca sete quilômetros de congestionamento no sentido capital paulista na manhã desta sexta-feira (12). 
A batida aconteceu por volta das 5h40 na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os bombeiros foram acionados e socorreram um homem com ferimentos nos membros inferiores, que foi encaminhado para o pronto-socorro do hospital Geral de Guarulhos.
Por causa do ocorrido, o tráfego no sentido São Paulo chegou a ficar totalmente bloqueado. Por volta das 6h40 uma das faixas foi liberada. No sentido Rio de Janeiro, o trânsito também apresenta lentidão.
ÁGUIA BRANCA
Por meio de nota, a Viação Águia Branca informa que um ônibus da linha Rio a São Paulo, com saída da rodoviária do Rio de janeiro à zero hora e 1 minuto, foi envolvido em acidente hoje (12), por volta das 5 horas da manhã, na chegada a São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra.

"O acidente foi provocado por veículo desgovernado que exigiu parada repentina de outros veículos que trafegavam na mesma via. O ônibus parou a tempo, mas recebeu choque na traseira de outro veículo. Passageiros nada sofreram e seguiram viagem em outro ônibus providenciado pela empresa. A Viação Águia Branca busca auxiliar em todas as providências necessárias, bem como apoiar as autoridades nas investigações do ocorrido", finaliza a nota.
Um ônibus e dois caminhões se envolvem em um acidente na rodovia Dutra, em Guarulhos Crédito: Reprodução/TV Globo

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