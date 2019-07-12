Acidente entre ônibus e caminhões na Dutra deixa ferido

ÁGUIA BRANCA

Por meio de nota, a Viação Águia Branca informa que um ônibus da linha Rio a São Paulo, com saída da rodoviária do Rio de janeiro à zero hora e 1 minuto, foi envolvido em acidente hoje (12), por volta das 5 horas da manhã, na chegada a São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra.



"O acidente foi provocado por veículo desgovernado que exigiu parada repentina de outros veículos que trafegavam na mesma via. O ônibus parou a tempo, mas recebeu choque na traseira de outro veículo. Passageiros nada sofreram e seguiram viagem em outro ônibus providenciado pela empresa. A Viação Águia Branca busca auxiliar em todas as providências necessárias, bem como apoiar as autoridades nas investigações do ocorrido", finaliza a nota.