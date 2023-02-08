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Benefício

Abono salarial do PIS/Pasep: valores já podem ser consultados

Trabalhadores começam a receber pagamento no dia 15 de fevereiro; beneficiários podem sacar o dinheiro até 28 de dezembro
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 fev 2023 às 09:40

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 09:40

Os trabalhadores que têm direito ao abono salarial do PIS/Pasep começam a receber o benefício a partir do próximo dia 15 de fevereiro. A consulta à disponibilidade dos valores e às datas de pagamento já podem ser feitas pelo portal gov.br e pela Carteira de Trabalho Digital. 
Agência da Caixa Econômica Federal
Parte dos beneficiários receberão pagamento pela Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que estão cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e que receberam, de empregadores que contribuem para os programas, até dois salários–mínimos mensais, em média, no período trabalhado. É preciso ainda que os dados relativos a 2021 tenham sido informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.
Cerca de 22,9 milhões de trabalhadores terão direito ao benefício, sendo que 20,4 milhões da iniciativa privada poderão receber pelo Programa de Integração Social (PIS), pago pela Caixa Econômica Federal. Os 2,5 milhões com direito pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) recebem pelo Banco do Brasil.
Os valores variam de R$ 108,50 a R$ 1.302, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2021.

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