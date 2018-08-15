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Campanha

84% das crianças ainda não foram vacinadas contra sarampo e pólio

Já passa de mil o número de casos de sarampo confirmados no Brasil

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 15:10
Campanha de vacinação contra a poliomielite será realizada de 6 a 24 de agosto Crédito: Tomaz Silva/Arquivo Agência Brasil
Até a última terça-feira, dia 14 de agosto, 1,808 milhão de crianças receberam a vacina contra a poliomielite e 1,801 crianças se imunizaram contra sarampo. Isso corresponde a apenas 16% do público-alvo da campanha de vacinação tanto para a pólio quanto para o sarampo, que significa que 84% ainda não estão protegidos. A campanha, iniciada no último dia 6, vai até 31 de agosto.
O baixo índice tem preocupado o Ministério da Saúde, que alerta pais e responsáveis para o fato de que a vacina é a forma mais eficaz de inibir o reaparecimento dessas doenças.
Os estados com as coberturas mais baixam são Amazonas, com 3,23% do público-alvo vacinado para pólio e 3,24% para sarampo; e Roraima, que tem 4,98% pólio e 3,60% sarampo.
Já os estados com melhor cobertura vacinal neste momento são Rondônia, com 45% para a pólio e 43,84% para o sarampo; e São Paulo, com 28,35% para pólio e 27,91% para sarampo.
DIA D É NO PRÓXIMO SÁBADO
O dia D de mobilização nacional será no próximo sábado, dia 18, quando mais de 36 mil postos estarão abertos. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo convoca mais de 11 milhões de crianças de 1 a 5 anos a serem vacinadas. A campanha deste ano é indiscriminada, isto é, todas as crianças nessa faixa etária devem se imunizar, independentemente da situação vacinal.
Para a poliomielite, as crianças que não tomaram nenhuma dose durante a vida receberão a Vacina Inativada Poliomielite (VIP). Já os menores de 5 anos que já tiverem tomado uma ou mais doses da vacina, receberão a Vacina Oral Poliomielite (VOP)  a gotinha. Em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da Tríplice viral, nã importando a situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias.
Até o momento, 996 municípios ainda não registraram dados sobre as doses aplicadas durante a campanha no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde. A pasta reforça que estados e municípios devem manter o sistema de informação atualizado, para ter conhecimento da real situação da cobertura vacinal no país.
CASOS DE SARAMPO PASSAM DE 1.200
O Ministério da Saúde atualizou, também, o boletim epidemiológico sobre a situação do sarampo no país, segundo o qual, no total, estão confirmados 1.237 ocorrências.
Até 14 de agosto, foram confirmados 910 casos da doença no Amazonas, e outros 5.630 permanecem em investigação. Já Roraima confirmou 296 casos e investiga 101. Entre os casos confirmados, 17 foram de pacientes atendidos no Brasil, mas que vieram da Venezuela.
Amazonas e Roraima são os dois estados brasileiros onde há surto da doença. Os demais casos, em outros estados, são considerados isolados.
CINCO PESSOAS MORRERAM DA DOENÇA
Os surtos estão relacionados à importação do vírus, já que o genótipo que está circulando no Brasil  o D8  é o mesmo que circula na Venezuela, país que enfrenta um surto da doença desde 2017. Alguns casos isolados e relacionados à importação foram identificados nos estados de São Paulo (1), Rio de Janeiro (14); Rio Grande do Sul (13); Rondônia (1) e Pará (2).
O Ministério da Saúde afirma que medidas de bloqueio de vacinação, mesmo em casos suspeitos, estão sendo realizadas em todos os estados.
Até o momento, foram confirmadas cinco mortes por sarampo, sendo quatro delas registradas no estado de Roraima  três de estrangeiros e uma de brasileiro  e duas mortes ocorridas no Amazonas  de brasileiros.

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