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Brasil

8 campos de atuação na área da aeronáutica

Os profissionais desempenham um papel importante na manutenção, operações e desenvolvimento tecnológico das aeronaves
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

25 mar 2025 às 11:37

Publicado em 25 de Março de 2025 às 11:37

A aeronáutica tem diversos campos de atuação (Imagem: Joa Souza | Shutterstock)
A aeronáutica tem diversos campos de atuação Crédito: Imagem: Joa Souza | Shutterstock
Em 25 de março é celebrado o Dia do Especialista de Aeronáutica. Responsáveis por um dos setores mais dinâmicos para a sociedade, esses profissionais desempenham um papel importante na manutenção, operações e desenvolvimento tecnológico das aeronaves, sendo fundamentais para garantir a segurança e a eficiência dos sistemas aeronáuticos. 
Altamente qualificados, quem atua na área passa por um treinamento rigoroso, geralmente realizado por meio de cursos técnicos e de formação específica, como o Curso de Especialista de Aeronáutica, oferecido pela Força Aérea Brasileira (FAB) e outras instituições de ensino.
“Os especialistas de aeronáutica têm um amplo campo de atuação, com possibilidades que vão desde a manutenção e reparo de aeronaves até o envolvimento em projetos de engenharia aeronáutica e gestão de operações aéreas”, explica Henrique Cesar Gallina Barbosa, professor de Ciências Aeronáuticas da Unic Beira Rio. 
A seguir, conheça algumas das principais áreas de atuação para quem se forma no curso de aeronáutica! 

1. Manutenção de aeronaves

Uma das áreas mais tradicionais e essenciais para o especialista de aeronáutica é a manutenção de aeronaves. Esse profissional realiza a revisão, inspeção e conserto das partes de uma aeronave, garantindo que ela esteja em perfeito estado de funcionamento antes de cada voo. Dentro dessa área, o profissional pode se especializar em sistemas mecânicos, elétricos, hidráulicos, de aviônicos e outros, assegurando a segurança das operações aéreas. 

2. Operações aéreas

Outra área importante é a de operações aéreas, em que o especialista pode trabalhar em controle de tráfego aéreo, gestão de voos e logística. Esse profissional pode atuar na coordenação de operações de voo em aeródromos e aeroportos, garantindo que as aeronaves decolem, aterrissem e operem dentro das normas de segurança. Eles também auxiliam na preparação e planejamento das rotas de voo e no cumprimento de regulamentos da aviação civil. 

3. Sistemas aviônicos e eletrônicos

A área de aviônica e eletrônica aeronáutica está se tornando cada vez mais relevante, pois as aeronaves modernas são altamente dependentes de sistemas tecnológicos complexos, como navegação por satélite, radar e comunicação por rádio. O especialista de aeronáutica que se forma nesta área se dedica à instalação, manutenção e reparação de sistemas eletrônicos e de aviônicos, garantindo que a comunicação entre os pilotos e a torre de controle, bem como o sistema de navegação, funcione de maneira eficiente.
O engenheiro aeronáutico trabalha com desenvolvimento, teste e aperfeiçoamento de aeronaves (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
O engenheiro aeronáutico trabalha com desenvolvimento, teste e aperfeiçoamento de aeronaves Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

4. Engenharia de aeronaves

Esses especialistas também podem atuar na área de engenharia aeronáutica, participando no desenvolvimento, teste e aperfeiçoamento de novos modelos de aeronaves. Isso inclui o design de estruturas aeronáuticas, o aprimoramento de materiais e componentes e o trabalho em estreita colaboração com engenheiros para melhorar a performance , a eficiência e a segurança das aeronaves. 

5. Meteorologia e operações climáticas

Os especialistas também podem atuar na área de meteorologia aeronáutica, onde monitoram e estudam as condições climáticas para garantir a segurança das operações aéreas. Esse campo envolve a coleta e análise de dados climáticos e meteorológicos que afetam as rotas e os horários de voo, além da análise do impacto de tempestades, nevoeiro e outros fenômenos naturais no tráfego aéreo.

6. Administração e gestão aeroportuária

Outro campo de atuação para quem se forma no curso de aeronáutica é a gestão aeroportuária. Especialistas podem trabalhar na administração de aeroportos, auxiliando na gestão de recursos e na logística de passageiros e cargas. Eles são responsáveis pela organização do fluxo aéreo e pelo planejamento das operações dentro do aeroporto, garantindo que as atividades ocorram de forma segura, eficiente e de acordo com as normas internacionais.

7. Pesquisa e desenvolvimento

A área de pesquisa e desenvolvimento (P&D) na aeronáutica também oferece oportunidades para especialistas, especialmente aqueles com interesse em tecnologia de ponta e inovação. Profissionais desta área atuam em centros de pesquisa, desenvolvendo novos materiais, tecnologias de propulsionamento e soluções para aeronaves do futuro, incluindo conceitos de aviões elétricos e sistemas de aviação mais ecológicos.

8. Segurança aérea e investigação de acidentes

A segurança aérea é outro campo vital, em que o especialista de aeronáutica pode atuar diretamente em investigações de acidentes aéreos ou no desenvolvimento de sistemas de segurança para evitar falhas e incidentes. A atuação nesta área exige conhecimento profundo sobre normas internacionais de segurança, certificações e protocolos. 
Por Camila Souza Crepaldi

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