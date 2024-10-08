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5 dicas para melhorar a nota da redação no Enem

5 dicas para melhorar a nota da redação no Enem

Veja como alguns cuidados podem ajudar a melhorar o seu texto
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 out 2024 às 12:36

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 12:36

Uma redação de excelência começa com treino constante (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Uma redação de excelência começa com treino constante Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece nos dias 03 e 10 de novembro. Faltando poucos dias para a prova, é o momento de afinar os últimos detalhes nos estudos, principalmente para a redação – que tem um peso grande para a nota final.
Para garantir um bom desempenho, a redação requer prática, conhecimento e repertório cultural. Conforme Denise Vieira da Maia, professora de Redação e Língua Portuguesa do Colégio Marista Santa Maria, escrever com frequência é uma das principais habilidades necessárias para um bom desempenho. “A redação do Enem pede que o aluno consiga ler, interpretar e concatenar ideias de maneira coesa e inteligente para se sair bem. Para isso, é preciso treino e um bom repertório cultural”, explica.
Praticar em situações que simulem a prova também é interessante. Para isso, segundo a profissional, escrever em locais com barulho, distrações e administrar o tempo da escrita são ações que podem melhor preparar o candidato para o dia do Enem. 
Abaixo, confira outras dicas importantes para melhorar a nota da redação no Enem!

1. Treino leva à perfeição

O Enem pede uma redação dissertativa-argumentativa de 30 linhas. Para se acostumar ao modelo, o melhor é praticar regularmente a escrita e a argumentação de diferentes temas . Treinar e depois analisar criticamente o seu texto ajuda a encontrar pontos de melhoria e refinamento da escrita.

2. Siga bons exemplos

Estudar redações que receberam notas altas em provas anteriores pode fornecer caminhos valiosos sobre o que é esperado em termos de estrutura, argumentação e uso da língua.  
Estude sobre temas que podem ser cobrados na redação do Enem neste ano (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Estude sobre temas que podem ser cobrados na redação do Enem neste ano Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

3. Explore os eixos temáticos da redação

Grupos específicos, coletividade e meio ambiente. É importante reconhecer a relevância dessas possíveis temáticas presentes na redação; por isso, tenha em mente dados estatísticos, históricos, obras literárias, filmes relacionados ao problema apresentado, que deverá ser discutido e solucionado durante a progressão e o término do texto.

4. Argumentos de autoridade no desenvolvimento

Os argumentos de autoridade, quando usados corretamente, fortalecem a argumentação da redação, bem como geram mais credibilidade ao que está sendo defendido. Para esse fim, o candidato deverá apresentar repertórios pertinentes e legitimados e interligar informações de maneira inteligente e produtiva.

5. Conclusão do texto

A conclusão é a parte final do texto, na qual a tese é reafirmada e os argumentos, sintetizados. Ela deve trazer um fechamento coerente e reforçar a mensagem central do texto, deixando claro para o leitor a posição defendida pelo autor. Certifique-se de que, na proposta de intervenção, há presença dos cinco elementos que garantem a nota máxima no critério 5 — agente, ação, modo/meio, finalidade e detalhamento. Além disso, os problemas apresentados no desenvolvimento 1 e 2 deverão ser resolvidos no parágrafo de conclusão. São procedimentos necessários para a nota máxima neste quesito.
Por Luiza Lafuente

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