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5 dicas para estudar física para o Enem

5 dicas para estudar física para o Enem

Veja como se preparar para a prova e absorver melhor os conteúdos
Portal Edicase

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Publicado em 

07 out 2024 às 15:36

Publicado em 07 de Outubro de 2024 às 15:36

A Física faz parte da prova de Ciências da Natureza do Enem (Imagem: Alphavector | Shutterstock)
A Física faz parte da prova de Ciências da Natureza do Enem (Imagem: Alphavector | Shutterstock) Crédito:
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos dias 03 e 10 de novembro. Um dos conteúdos presentes é a física, que, com química e biologia, compõe a prova de Ciências da Natureza. Ela não apenas exige interpretação, mas também a necessidade de aplicar conceitos, equações e cálculos.
Por isso, abaixo, Jean Silva Zanone, autor e professor de física do Fibonacci Sistema de Ensino, destaca cinco dicas para enfrentar a prova com mais tranquilidade. Veja!

1. Entenda a aplicação das fórmulas

Um dos principais desafios na hora de estudar é a ideia equivocada de que memorizar equações é o suficiente para garantir um bom desempenho. No entanto, para resolver problemas de física, é essencial não apenas decorar fórmulas, mas entender como interpretar e aplicá-las corretamente. A prática constante, neste sentido, é fundamental para o sucesso.

2. Revise os conteúdos já estudados

Com o exame chegando, Zanone destaca que é importante não tentar aprender novos conteúdos, mas focar em praticar e treinar os conteúdos já estudados. “A física, assim como outras matérias exatas, requer repetição e prática. Se em um dia parecer que o estudo não rendeu, lembre-se de que você está construindo uma base sólida que facilitará o entendimento nas próximas sessões”, comenta.

3. Aproveite os materiais de estudo para praticar

Atualmente, há uma abundância de materiais disponíveis para estudar e praticar. É essencial escolher recursos confiáveis e, assim, criar um cronograma de estudos baseado nesses materiais.
Para resolver os exercícios de física, é necessário atenção e criar uma metodologia (Imagem: Alphavector | Shutterstock)
Para resolver os exercícios de física, é necessário atenção e criar uma metodologia (Imagem: Alphavector | Shutterstock) Crédito:

4. Resolva questões de física

Durante a realização dos exercícios, a metodologia é a chave, segundo o especialista. É importante prestar atenção no enunciado , destacar as informações principais e os dados numéricos. Criar um esquema ou desenho para visualizar o problema a ser resolvido pode ajudar. “Escolha a equação correta, execute os cálculos com cuidado e verifique as unidades. Resolva os exercícios em uma folha à parte”, indica Zanone.

5. Faça simulados

É crucial utilizar os simulados e exercícios para estudar e se preparar para a prova. “Essas provas ajudam a fixar o conteúdo e também são essenciais para que o estudante aprenda a gerenciar o tempo de prova e a identificar áreas que precisam de mais revisão. Resolver exercícios regularmente e revisar os erros cometidos é a melhor maneira de garantir que o conhecimento esteja bem consolidado”, comenta.
Por Gabriela Monteiro

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