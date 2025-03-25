Identificar os estilos literários preferidos pode fortalecer o hábito da leitura no dia a dia Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

A diversidade de gêneros literários consegue atender a múltiplos perfis de leitores, dos mais aventureiros aos mais reflexivos. Por sua vez, compreender o que mais ressoa com suas preferências pode tornar a leitura uma experiência mais envolvente e constante, criando conexões duradouras com determinados estilos narrativos.

“Com a quantidade de informações atuais e, principalmente, a velocidade dessas informações, muitos leitores podem se sentir indecisos sobre o que ler. Acreditamos que existe um livro perfeito para cada pessoa, e o primeiro passo para encontrá-lo é explorar as diversas possibilidades que a literatura oferece”, explica Rodrigo Meinberg, CEO do Skeelo, plataforma e comunidade de leitura, que conta com o aplicativo e rede social de livros, o Skoob.

Pensando nisso, Rodrigo Meinberg lista 5 dicas para descobrir seu gênero literário favorito. Confira!

1. Reflita sobre seus interesses pessoais

Os livros são uma extensão de gostos pessoais. Se a pessoa gosta de investigação e mistério, pode se encantar com os thrillers policiais. Se prefere histórias emocionantes e envolventes, o romance pode ser a melhor escolha. “Pense nos temas que mais atraem no cinema, séries e músicas, isso pode ser um excelente ponto de partida para avaliar qual tipo de história mais despertam atração”, indica.

2. Explore diferentes estilos de narrativa

Nem sempre um gênero é definido apenas pela história, mas também pela forma como é contada. Algumas pessoas preferem enredos rápidos e cheios de reviravoltas, enquanto outras apreciam descrições detalhadas e um ritmo mais contemplativo.

“Experimentar livros com diferentes estilos de escrita vai ajudar o leitor a identificar qual agrada mais. Além disso, também é importante prestar atenção nas emoções que a história provoca no momento da leitura. Sentimentos de suspense, alegria, tristeza, reflexão ou empolgação podem indicar um alinhamento com o gênero da obra”, reforça Rodrigo Meinberg.

3. Leia resenhas e participe de comunidades literárias

Com a popularização das redes sociais e plataformas como Skoob, é possível conhecer opiniões de outros leitores antes de escolher um livro. Contas no Instagram e TikTok também ajudam a descobrir tendências e novas recomendações.

Experimentar autores e temas literários diferentes pode trazer uma surpresa positiva Crédito: Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock

4. Dê chance a algo novo

Sair do habitual é uma das maneiras mais eficazes de renovar o interesse por diferentes tipos de histórias. “Se é um leitor que sempre leu apenas um tipo de livro, pode estar perdendo oportunidades de descobrir um gênero surpreendente. Experimentar autores diferentes e dar chance a categorias que ainda não fazem parte do repertório literário pode trazer uma surpresa positiva […]”, explica Rodrigo Meinberg.

5. Avalie a experiência de leitura

Após terminar um livro, é importante refletir sobre como foi a experiência. “Foi um título que prendeu do início ao fim? Se envolveu emocionalmente com a história? Se as respostas foram positivas, é provável que o leitor tenha encontrado o gênero que combina com seu perfil”, completa o executivo.

A leitura é uma jornada pessoal e cheia de descobertas. Ao explorar diferentes gêneros e estilos, cada leitor pode construir uma relação ainda mais prazerosa com os livros.