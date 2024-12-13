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Brasil

5 atividades divertidas para praticar inglês em família

Veja como conciliar o descanso com a prática do idioma de forma leve e descontraída

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 16:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 dez 2024 às 16:44
Com atividades lúdicas, estudar inglês durante as férias fica mais fácil (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Com atividades lúdicas, estudar inglês durante as férias fica mais fácil Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
As férias escolares são um convite ao descanso, mas também podem ser uma oportunidade de estudar a língua inglesa de maneira leve e divertida, principalmente para as crianças. Atividades lúdicas em família ajudam a manter o aprendizado ativo, sem tirar o espírito de descontração da época.
Abaixo, Claudia Peruccini, gerente pedagógica da Red Balloon, lista algumas sugestões para praticar inglês durante as férias!

1. Ouça músicas em inglês com as letras

A música é uma maneira acessível e divertida de aprender. Criar uma playlist com canções em inglês e acompanhar as letras ajuda a memorizar estruturas gramaticais e enriquecer o vocabulário. Essa atividade é prática e pode ser feita a qualquer hora do dia, mesmo com agendas cheias.

2. Assista a filmes ou séries em inglês

Filmes e séries são ideais para um aprendizado relaxado. Em plataformas de streaming, escolha uma obra conhecida pela família e ative o áudio e legendas em inglês. Isso proporciona contato com expressões, gírias e a pronúncia do idioma, além de oferecer uma imersão cultural.
Ler livros em inglês permite descobrir novas palavras e pronúncias (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
Ler livros em inglês permite descobrir novas palavras e pronúncias Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

3. Leia histórias em inglês

A leitura em voz alta é uma tradição em muitas famílias e pode ser adaptada para o inglês. Ler livros estrangeiros juntos permite descobrir novas palavras e pronúncias, além de explorar narrativas diferentes, muitas vezes enriquecidas por lições culturais.

4. Converse em inglês

Pequenos diálogos em inglês durante o dia podem ser transformados em brincadeiras familiares. A ideia é estabelecer momentos, como a hora do jantar, para que todos conversem exclusivamente no idioma. Esses diálogos devem ser espontâneos e descontraídos, permitindo que todos aprendam juntos.

5. Noite de karaokê com músicas em inglês

Para famílias animadas, uma noite de karaokê é garantia de risadas e aprendizado. Cada participante escolhe músicas em inglês para cantar, sozinho ou em grupo, criando uma atmosfera divertida e interativa. Com vídeos do YouTube ou em estabelecimentos especializados, essa atividade se torna um verdadeiro show de aprendizado.
Por Amanda Barbosa

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