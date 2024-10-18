4 dicas para fixar os conteúdos estudados na memória

Armazenar o conteúdo estudado na memória é essencial para um bom desempenho no Enem (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) Crédito:

Se preparar para a prova do Enem vai além de adquirir conhecimento. Para garantir o bom desempenho na avaliação, é fundamental aguçar a capacidade de recordar e aplicar informações em contextos diversos, considerando a imensidão de conteúdos estudados no período que antecede a prova. Portanto, desenvolver estratégias de memorização eficazes pode facilitar o armazenamento de informações, melhorar o desempenho na resolução das questões e aumentar a confiança.

O neurologista e professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, Frederico Lacerda, explica que o cérebro armazena informações por meio de um processo complexo que envolve a formação de sinapses, que são conexões entre os neurônios.

“Quando aprendemos algo novo, os neurônios se ativam e se comunicam, criando uma rede de sinapses que fortalece essa conexão. Esse processo, conhecido como neuroplasticidade, permite que o cérebro se adapte e reorganize suas estruturas em resposta a novas experiências. Além disso, as informações podem ser armazenadas em diferentes tipos de memória , como a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, sendo a consolidação das memórias de longo prazo muitas vezes facilitada pelo sono e pela repetição”.

Segundo o especialista, repetir informações e interligá-las a conhecimentos pré-existentes ativa redes neurais específicas, facilitando a recuperação dessas informações quando necessário. Estratégias como resumos, mapas mentais e revisões periódicas ajudam a consolidar essas conexões, tornando o acesso a essas memórias mais eficiente durante a realização de provas como a do Enem, quando a pressão do tempo e a variedade de questões podem tornar a lembrança de conteúdos um desafio.

Abaixo, confira dicas práticas para se preparar de maneira mais eficiente, ativando a memória de longo prazo!

1. Repetição

Quanto mais repetimos um conteúdo, seja uma leitura ou uma abordagem para resolver problemas matemáticos, mais fácil se torna lembrá-lo futuramente.

2. Diversidade de formatos

Estudar um mesmo assunto por meio de diferentes mídias como texto, vídeo e áudio, aumenta as chances de consolidar e reter essas informações.

A comparação pode ser uma estratégia para fixar melhor o conteúdo na memória (Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock) Crédito:

3. Comparação

Relacionar ou comparar novas informações com conhecimentos já estabelecidos facilita a assimilação.

4. Associações emocionais

Conectar o material a experiências emocionais ajuda a unir memórias semânticas (fatos) com memórias episódicas (vivências pessoais). Isso cria um laço emocional com o conteúdo , favorecendo a retenção a longo prazo.

Hábitos que contribuem para a boa memória

Para que o cérebro mantenha boa saúde e para que os processos cerebrais ocorram de maneira fisiológica e eficaz, ele deve ter boas noites de descanso, com a média de 9 a 10 horas de sono, deve praticar atividade física ao menos três vezes por semana, ingerir bastante água e manter uma alimentação equilibrada, com muitos vegetais.

“ Mudanças simples nos hábitos diários constituem o primeiro passo para trabalhar a memória e torná-la mais eficaz. A prática de meditação também pode ser benéfica, já que reduz o estresse, controla a pressão arterial e ajuda a melhorar a memória de curto prazo”, conclui o médico.