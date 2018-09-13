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Procedimento de emergência

'Noite delicada, mas 100% contornada', diz filho de Bolsonaro sobre pai

Candidato do PSL passou por um procedimento de emergência por causa de um inchaço na região abdominal

Publicado em 

13 set 2018 às 12:22

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 12:22

Jair Bolsonaro levou uma facada em ato de campanha em Minas Gerais Crédito: Reprodução
Um dos filhos do candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições 2018, Carlos Bolsonaro, disse na madrugada desta quinta-feira, 13, que o militar da reserva passou uma noite "delicada", mas que a situação foi contornada. O presidenciável precisou passar por mais uma cirurgia de emergência, na noite de quarta, por causa de um inchaço na região abdominal.
"Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem; estou vendo de perto o trabalho dessas pessoas desde o início e só temos a agradecer. Noite delicada, mas 100% contornada", escreveu Carlos no Twitter. "O velho é forte como um cavalo, não é a toa que seu apelido de Exército é 'cavalão'."
O procedimento durou pouco mais de uma hora e foi bem-sucedido, de acordo com médicos do Hospital Albert Einstein, onde Bolsonaro está internado desde a última sexta. No dia 6, o candidato foi esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora, e teve perfurações no intestino grosso e no intestino delgado. O hospital deve divulgar um boletim atualizado sobre o estado de saúde de Bolsonaro ainda nesta quinta.
Com o aparecimento do inchaço nesta quarta, os médicos que cuidam do candidato decidiram realizar uma tomografia de abdome, que evidenciou a presença de aderência obstruindo o intestino delgado e a necessidade da cirurgia. A equipe que cuida do presidenciável é chefiada pelo médico Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo.
Após a cirurgia, o presidente em exercício do PSL, Gustavo Bebianno, também comentou o procedimento. "A cirurgia correu bem, graças a Deus, dentro do previsto. O maior receio nosso era a anestesia. Agora, ele retorna para o CTI porque foi um novo procedimento cirúrgico, uma nova incisão, abriram novamente o abdome dele e, de novo, a recuperação da anestesia geral é sempre complicada.”

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