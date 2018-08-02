'Não tenho dúvida de que a esquerda precisa de autocrítica', diz Boulos

Guilherme Boulos é candidato à Presidência da República pelo PSOL Crédito: Reprodução/Instagram

Pré-candidato à Presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, de 36 anos, defende uma política econômica voltada para o combate a “privilégios” e desigualdades. Seus pilares são uma reforma tributária que taxe fortunas, heranças e lucros, além de uma redução das desonerações fiscais a empresas.

Apesar de repetir que o ex-presidente Lula foi condenado sem provas e criticar a Lava-Jato, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) diz não ter “compromisso com o erro de ninguém”.

Formado em psicanálise, Boulos diz que não só a esquerda, mas o sistema político brasileiro como um todo precisa fazer uma autocrítica para evitar a repetição de erros. E conclui: “O Brasil precisa de um psicanalista”.

O GLOBO entrevistará todos os presidenciáveis.

Por que a esquerda tem quatro pré-candidatos?

Nós temos construído uma unidade na esquerda em defesa da democracia e dos direitos sociais. Agora, existem pontos de diferença. Na esquerda não existe pensamento único, felizmente.

Qual é a diferença do senhor para o PT, Ciro Gomes (PDT) e Manuela D’Ávila (PCdoB)?

A nossa candidatura representa um projeto de enfrentamento a privilégios. Não vamos avançar em direitos sociais no Brasil sem enfrentar a república dos bancos que manda neste país. E não dá para fazer alianças com o campo político que representa o governo Temer, com os partidos do centrão e o MDB.

Como pretende governar sem compor com outros partidos?

A sociedade brasileira está cansada de toma lá, dá cá. Isso não quer dizer que não vamos dialogar com os partidos políticos, com o Congresso. O que não nos dispomos a fazer é troca de cargos por voto, é negociar princípios no balcão. Para que a gente possa mudar o sistema político brasileiro, temos um duplo movimento: a renovação do Congresso e a mobilização da sociedade em torno de causas, e com participação em plebiscitos e referendos.

Essa democracia direta, com plebiscitos, não diminui o papel do Congresso?

O Congresso tem seu papel e o presidente da República também. Nenhum deles tem poder supremo.

Qual seria o primeiro plebiscito, se eleito?

No dia 1º de janeiro de 2019, um plebiscito para revogar os atos desse governo Michel Temer: reforma trabalhista, teto de gastos sociais, entrega do pré-sal para empresas estrangeiras. A autorização da venda da Embraer para a Boeing é de um entreguismo sem tamanho, ameaça 17 mil empregos aqui no Brasil, sem contar a questão da soberania nacional.

O senhor aparece com 1% nas pesquisas. Como pretende crescer?

Essas são as eleições mais imprevisíveis dos últimos 30 anos, é um cenário totalmente aberto. Essa mesma pesquisa diz que 58% não sabem em quem vão votar ou vão votar nulo ou branco. O jogo nem começou.

Mas será que o senhor não está falando só para a militância do PSOL?

Na pré-campanha, a nossa candidatura foi a única que pisou em favela. Não estamos pregando para convertido, não. Quando tivermos oportunidade de fazer isso nos debates de TV, quando o interesse das pessoas se voltar para a campanha, seguramente vai ficar clara a amplitude da nossa candidatura.

Lula disputou quatro vezes e só venceu quando fez a Carta ao Povo Brasileiro. É possível chegar lá sem levar seu discurso para o centro?

A História não se repete. Os desafios colocados hoje não são os mesmos. O sistema da nova República, em que o PT e o Lula atuaram, faliu. Estamos diante de um desafio de refundação democrática no Brasil, estamos diante de uma crise política, econômica, ética. O povo brasileiro está descrente dessa forma de fazer política, não aceita mais esse toma lá, dá cá.

O senhor critica o toma lá, dá cá, mas faz parte da campanha contra a prisão do ex-presidente Lula, cujo governo foi marcado por esse tipo de política. Está no mesmo grupo que o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que também defende o Lula.

Estou no mesmo grupo que o Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz; de Boaventura de Souza Santos; da maior parte dos juristas brasileiros que lutaram contra a ditadura militar. Defender a liberdade do Lula é uma questão democrática, por entender que houve um processo de perseguição política com o objetivo de retirá-lo do processo eleitoral. Em relação aos governos do PT, esse é um dos nossos pontos principais de crítica: não se fez uma necessária reforma política e se governou com quem sempre mandou no Estado brasileiro. Nós não vamos governar com Renan, (José) Sarney, (Romero) Jucá.

O Lula está preso pelo processo do tríplex e ainda há outros, como o do sítio de Atibaia, no qual os indícios contra ele parecem mais numerosos. Como o senhor enxerga essa ação?

Condenação em processo criminal não se faz por convicção nem por atacado, e sim com base em provas. No estado de direito é assim. O Lula foi condenado no processo do tríplex sem nenhuma prova material, apenas delações.

Então, na sua avaliação, Lula não cometeu crime em nenhum momento?

A quem cabe provar se o Lula cometeu crime é o Ministério Público. E até aqui não provou.

A perseguição política de que o senhor fala seria feita pela Operação Lava-Jato?

A Lava-Jato começa com o espírito de combate à corrupção, mas ela toma caminhos de politização e partidarização. O Lula está preso sem nenhuma prova apresentada e Michel Temer, com excesso de provas, está governando o Brasil. O Aécio Neves dizendo que ia matar o primo antes de delatar está fazendo lei no Senado.

A estimativa é que a Lava-Jato recupere R$ 12 bilhões. Daria para construir 63 mil imóveis do Minha Casa Minha Vida. Isso é desprezível?

Não, de forma alguma. Para ficar muito claro: corrupção tem que ser investigada e, havendo prova, as pessoas têm que ser punidas, independentemente da coloração partidária. Não temos compromisso com o erro de ninguém.

Por que o senhor está perto do Lula e do PT, então?

Sou candidato a presidente pelo PSOL. Agora, diferença política não vai fazer a gente conivente com injustiça.

Qual é o seu principal adversário no primeiro turno?

O atraso representado por Jair Bolsonaro e os banqueiros, por Geraldo Alckmin.

A auditoria da dívida pública continua uma bandeira sua?

O enfrentamento aos privilégios e às desigualdades são pontos essenciais. Vamos fazer uma reforma tributária progressiva, com taxação de grandes fortunas, de lucros e dividendos, e de grandes heranças. Vamos enfrentar a Bolsa Empresário. Só este ano são R$ 283 bi de desonerações fiscais a empresas. Vamos cortar parte dessas desonerações. Terceiro, o Bolsa Banqueiro, que são os juros extorsivos da dívida pública. Isso passa por uma política consistente de redução dos juros, reestruturação do perfil da dívida e por uma auditoria para evitar que se repitam problemas em relação à rolagem da dívida pública brasileira. O ajuste fiscal é uma política desastrosa e que não será seguida em nosso governo.

Qual sua avaliação sobre a situação da Nicarágua?

O que está acontecendo na Nicarágua é lamentável. Condenamos de maneira clara essa repressão feita pelo governo. Ao mesmo tempo, há milícias de oposição que também entraram no enfrentamento. Não tem um mocinho na história da Nicarágua.

E na Venezuela, o senhor considera a reeleição de Nicolás Maduro legítima?

Sim, como reconhecem observadores internacionais, inclusive o ex-presidente espanhol (José Luis) Zapatero, que não é suspeito de ser bolivariano.

O senhor é formado em psicanálise. Acha que a esquerda brasileira precisa de um pouco de autocrítica?