Brasil fora da corrida de filme estrangeiro no Oscar, mas há esperança

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou na segunda-feira os 10 finalistas em algumas categorias. Na disputada Melhor Filme Internacional (antes Melhor Filme Estrangeiro), "Vida Invisível", de Karim Aïnouz, ficou de fora da corrida.
Os finalistas ao prêmio são "The Painted Bird", da República Checa, "Truth and Justice", da Estônia, "Les Misérables", da França, "Those Who Remained", da Hungria, "Honeyland", da Macedônia, "Corpus Christi", da Polônia, "Uma Mulher Alta", da Rússia (que estreia sexta-feira no Cine Jardins), "Atlantique", do Senegal (disponível na Netflix), e os favoritos "Parasita", da Coreia, e "Dor e Glória", da Espanha.
Apesar disso, as chances do Brasil no Oscar não estão mortas: "Democracia em Vertigem", documentário de Petra Costa para a Netflix, está entre os finalistas a Melhor Documentário. Confira entrevista com a diretora.
Os indicados finais serão anunciados no próximo dia 13 de janeiro. Já a cerimônia de premiação será realizada em 9 de fevereiro de 2020, em Los Angeles.