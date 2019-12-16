Brasil fora da corrida de filme estrangeiro no Oscar, mas há esperança

Os finalistas ao prêmio são "The Painted Bird", da República Checa, "Truth and Justice", da Estônia, "Les Misérables", da França, "Those Who Remained", da Hungria, "Honeyland", da Macedônia, "Corpus Christi", da Polônia, "Uma Mulher Alta", da Rússia (que estreia sexta-feira no Cine Jardins), "Atlantique", do Senegal (disponível na Netflix), e os favoritos "Parasita", da Coreia, e "Dor e Glória", da Espanha.