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Oscar 2020

Brasil fora da corrida de filme estrangeiro no Oscar, mas há esperança

"Vida Invisível" fica fora da lista dos finalistas ao prêmio máximo do cinema, mas o Brasil ainda não está totalmente fora da disputa

Públicado em 

16 dez 2019 às 19:58
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Carol Duarte e Julia Stockler em "A Vida Invisível" Crédito: Pandora Filmes/Divulgação
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou na segunda-feira os 10 finalistas em algumas categorias. Na disputada Melhor Filme Internacional (antes Melhor Filme Estrangeiro), "Vida Invisível", de Karim Aïnouz, ficou de fora da corrida.
Os finalistas ao prêmio são "The Painted Bird", da República Checa, "Truth and Justice", da Estônia, "Les Misérables", da França, "Those Who Remained", da Hungria, "Honeyland", da Macedônia, "Corpus Christi", da Polônia, "Uma Mulher Alta", da Rússia (que estreia sexta-feira no Cine Jardins), "Atlantique", do Senegal (disponível na Netflix), e os favoritos "Parasita", da Coreia,  e "Dor e Glória", da Espanha.
Apesar disso, as chances do Brasil no Oscar não estão mortas: "Democracia em Vertigem", documentário de Petra Costa para a Netflix, está entre os finalistas a Melhor Documentário. Confira entrevista com a diretora.
Os indicados finais serão anunciados no próximo dia 13 de janeiro. Já a cerimônia de premiação será realizada em 9 de fevereiro de 2020, em Los Angeles.
O coreano "Parasita", de Joon-ho Bong, é o favorito ao prêmio de Filme Internacional Crédito: Pandora Filmes/Divulgação

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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