Bombeiros do ES são treinados por capitão dos EUA

Treinamento com a doutrina Compartment Fire Behavior Training nos EUA. Crédito: Divulgação

Em Linhares, 20 bombeiros militares do Estado foram capacitados em técnicas norte-americanas de controle de incêndio, pelo capitão Dustin, da Califórnia. Na América Latina, somente os bombeiros de São Paulo têm capacitação na chamada doutrina Compartment Fire Behavior Training.

De primeiro mundo

“Temos o segundo conjunto de estruturas de treinamento em alto nível mundial e, agora, estaremos inseridos no primeiro mundo”, comemora o coronel Benício Ferrari Júnior, do 3º Batalhão, idealizador do programa

Menos é mais

Depois da prefeitura, o vereador Ricardo Chiabai (PPS) promete apresentar um projeto para reduzir a quantidade de cargos comissionados na Câmara de Vila Velha.

Muquiense raiz

Os muquienses estão celebrando o que definem como “um deputado pra chamar de meu”. É Ted Conti, primeiro deputado federal com selo de Muqui, embora muitos achem que a figura política mais proeminente da cidade tenha sido Dirceu Cardoso.

Quem é quem

Acontece que o ex-senador nasceu em Miracema, no interior do Rio de Janeiro. De Muqui mesmo é o João Batista, nome de batismo de Ted Conti.

Médicos nas urnas

A eleição para a direção da Unimed Vitória será em fevereiro ou março do ano que vem. Por enquanto, duas chapas estão se articulando: uma da situação, outra da oposição.

Constatação

Na era Bolsonaro, temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul e o Dezembro Laranja.

Alô, papais e mamães!

Vamos nos preocupar mais em estar presentes do que dar presentes?

Noite feliz!

A coluna deseja a todos os leitores, a nossa razão de ser, uma santo e feliz Natal.





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MINIENTREVISTA

"Meu vermelho está mais desbotado"

Ele está chegando. Papai Noel não desistiu do Brasil e vem todo animado para fazer a alegria do Natal. Se bem que o Bom Velhinho tomou algumas precauções adicionais antes de chegar ao nosso país. A cor da sua roupa passou a ser uma preocupação, mas parece que ele deu um “jeitinho”.

Seguindo a tradição, o senhor vem de vermelho. No Brasil, essa cor não passou a ser perigosa?

Meu filho, você tem certa razão. Tem um pessoal intolerante aí que vê comunismo em tudo, até em molho de tomate. Mas tomei algumas preocupações: na frente da minha roupa estará escrito “Sou Papai Noel, sou de paz”; e pedi para desbotar um pouco o vermelho para não chocar os mais sensíveis.

O senhor ainda viaja de renas. Não teme a reação dos defensores delas?

Isso aí já resolvi. Estou vindo de bicicleta, com pneus de borrachas certificadas. O problema são as ciclovias: no Espírito Santo elas são poucas e a maioria muito malconservada. Tenho medo de cair, precisar ir a um hospital estadual e não ter vaga.

Tenho notado que o senhor anda mais magro. É a crise?

Nada, nada, oh!, oh!, oh!. É que estou numa dieta low carb. Também cortei o glúten, leite, bebida, café, carne animal, guloseimas, chás, água com flúor...

Sobrou alguma coisa para o senhor comer?

Frutos, folhas... Se bem que as folhas, na Grande Vitória, têm um brilho estranho... Dizem que é pó de minério... Não prometeram acabar com isso?

E os presentes neste ano, tem pra todo mundo?

Eu estava pensando em comprar mais presentes, com itens de maior qualidade. Mas estão tão caros... Também, é aumento de salário para o Judiciário, é abono a torto e a direito, é gasto com show, rachid... Temos que pagar impostos para sustentar essa farra, e o dinheiro acaba ficando curto.

Qual a mensagem que o senhor deixa para o Natal?