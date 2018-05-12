Bom pagador valorizado

Se os efeitos justificarem o nome, o chamado novo Cadastro Positivo, que altera regras do anterior, trará importantes benefícios para a sociedade. Facilita o consumo, questão crucial no dia a dia das pessoas, e cria mecanismos que injetarão gás no crescimento econômico, em médio e longo prazos.

O projeto aprovado pela Câmara estabelece que os bancos de dados de instituições de crédito terão acesso a todas as informações sobre empréstimos quitados e pagamentos de pessoas físicas e jurídicas que estão em dia. O sigilo bancário segue preservado, respeitando exigências do Código de Defesa do Consumidor, e o cliente terá de ser comunicado sobre a inclusão de seu nome no cadastro e também sobre os canais disponíveis para a sua exclusão.

O histórico de empréstimos permitirá às empresas avaliar riscos de operações com mais segurança, e espera-se que isso se reflita em juros menores e na disponibilização de volume maior de recursos. Com isso, serão fomentadas compras a prazo, beneficiando a economia pelo aumento da demanda, que exige mais produção, gera empregos e eleva a arrecadação fiscal.

O novo Cadastro Positivo valoriza bons pagadores. O Sebrae estima que poderá reduzir a inadimplência em até 45%. Assim, deverá estimular a competição na oferta de crédito, envolvendo cooperativas, pequenas financeiras e também entre empresas do varejo.