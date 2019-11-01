Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Bolsonaro exagera e não mostra interesse em desvendar crime de Marielle
Presidente

Bolsonaro exagera e não mostra interesse em desvendar crime de Marielle

É inadmissível num Estado Democrático de Direito que o chefe do Executivo use a máquina pública para defender interesses pessoais e familiares. É preocupante a escalada autoritária do atual governo

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 05:00

Públicado em 

01 nov 2019 às 05:00
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Ex-vereadora Marielle Franco Crédito: O Globo/Reprodução
Quem mandou matar Marielle Franco? É a pergunta que não se cala nem foi respondida desde o assassinato da vereadora. Apesar de os suspeitos da execução do crime terem sido presos, ainda há um cenário nebuloso quanto às reais motivações desse crime tão brutal e, principalmente, quanto ao nome do verdadeiro mandante da execução.
Improvável não é que Marielle tenha sido assassinada em função de sua intensa atuação política, que vinha incomodando setores muito perigosos e poderosos no Rio de Janeiro. A vereadora, morta a tiros junto a seu motorista, Anderson Gomes, era importante defensora dos direitos humanos, criticava de maneira contundente a intervenção federal no Estado e denunciou uma série de crimes e abusos de autoridade cometidos pelas forças militares contra moradores de comunidades carentes.
> Investigações do caso Marielle levarão a novas prisões, diz delegado
Marielle ainda se destacou por sua postura investigativa contra as milícias que tomam conta do Rio de Janeiro uma espécie de poder paralelo ao Estado que amedronta as comunidades e, ao lado do tráfico de drogas e de armas, ocupa espaços que o Poder Público deixou descobertos.

Veja Também

Pobreza extrema se espalha no país e revela o flagelo da sociedade

A paranoia dos terraplanistas e o risco da escalada da anticiência

Mais do que iluminar fachadas, é preciso ação na prevenção ao câncer

Nos últimos dias repercutiu o depoimento dado pelo porteiro do condomínio onde mora um dos suspeitos da execução do crime, Ronnie Lessa. Segundo o porteiro, o segundo suspeito da execução, Élcio de Queiroz, teria entrado no condomínio, em direção à casa de Ronnie Lessa com a autorização do “senhor Jair”, em alusão ao presidente Jair Bolsonaro, que mora no mesmo condomínio e, inclusive, mantém relações com os acusados da execução de Marielle e Anderson Gomes, além de flertar e homenagear milicianos.
> TV Globo se defende de ataques desferidos por Bolsonaro
O que mais chamou atenção, entretanto, foi a reação desproporcional do presidente Bolsonaro, que, num gesto de ira incompatível com a dignidade do cargo que ocupa, aos brados, ameaçou restringir a atividade jornalística e não renovar a concessão da Rede Globo de Televisão, numa clara confusão entre as esferas particular (do cidadão Jair Bolsonaro) e a pública (do presidente da República). O presidente, em tom intimidatório, ainda determinou à Polícia Federal que inquirisse porteiro do condomínio. Por que uma pessoa simples decidiria mentir para prejudicar o presidente da República e colocar sua própria vida em risco ao se pôr no caminho de milicianos?
É inadmissível num Estado Democrático de Direito que o chefe do Executivo use a máquina pública para defender interesses pessoais e familiares. É preocupante a escalada autoritária do atual governo e, ainda mais que isso, é assustador que o presidente da República não tenha interesse em desvendar um crime que atenta contra toda a democracia e não apenas contra uma adversária política dele e de seu grupo. Como diz o ditado popular: “quem não deve, não teme”. O Brasil e o mundo aguardam que seja respondida a pergunta: quem mandou matar Marielle?

Caio Neri

E graduado em Direito pela Ufes e assessor juridico do Ministerio Publico Federal (MPF). Questoes de cidadania e sociedade tem destaque neste espaco.

Tópicos Relacionados

Assassinato Jair Bolsonaro marielle franco Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados