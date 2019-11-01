Bolsonaro exagera e não mostra interesse em desvendar crime de Marielle

Marielle ainda se destacou por sua postura investigativa contra as milícias que tomam conta do Rio de Janeiro uma espécie de poder paralelo ao Estado que amedronta as comunidades e, ao lado do tráfico de drogas e de armas, ocupa espaços que o Poder Público deixou descobertos.

É inadmissível num Estado Democrático de Direito que o chefe do Executivo use a máquina pública para defender interesses pessoais e familiares. É preocupante a escalada autoritária do atual governo e, ainda mais que isso, é assustador que o presidente da República não tenha interesse em desvendar um crime que atenta contra toda a democracia e não apenas contra uma adversária política dele e de seu grupo. Como diz o ditado popular: “quem não deve, não teme”. O Brasil e o mundo aguardam que seja respondida a pergunta: quem mandou matar Marielle?