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Cordel Político

Bolsonaro e o Fundão: do Veto Certo à Sanção

Assim temos que o projeto / Saiu do próprio Planalto / E, em vez de exercer o veto, / (Como dissera, de fato) / O Jair sinaliza a sanção / Dando como explicação / O risco de ser “impichado”

Públicado em 

05 jan 2020 às 04:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Bolsonaro disse que ia vetar o Fundo Eleitoral, mas depois sinalizou sanção Crédito: Amarildo

Com o 01 ao seu lado
Disse ser contra o foro
Por prerrogativa de função
Aliás, privilegiado
Mas, sob investigação,
O filho logo lançou mão
Do foro antes tão criticado

E a reforma da Previdência?
Na Câmara, sempre foi contra
Mas toda essa resistência
No governo, virou faz de conta
Uma vez na Presidência,
A reforma da Previdência
Da sua lança virou ponta

Eleito não havia um mês
Prometeu não dar indultos
“Minha Bic manterei
Com a mesma tinta no tubo”
Aqui também, outra vez,
Mudou de ideia, contudo
“Para meus inimigos, a lei
Para meus amigos, tudo”
Parafraseando o ditado
Logo no primeiro Natal
PMs foram indultados
Pela Bic presidencial

O mais recente é o Fundão
Pra bancar candidaturas
Agora ele indica a sanção
Do valor, lá nas alturas,
Mas antes se disse contrário
Ao uso de grana do erário
Pra eleger velhas figuras

É o Fundo Eleitoral
De dois bilhões de reais
Que se junta ao Partidário
(Deputados queriam mais)
Mas dois bi é o valor
Que o próprio Jair fixou
No seu Orçamento, lá atrás

Assim temos que o projeto
Saiu do próprio Planalto
E, em vez de exercer o veto,
(Como dissera, de fato)
O Jair sinaliza a sanção
Dando como explicação
O risco de ser “impichado” (???)

Desculpe, com todo o respeito,
Não faz o menor sentido!
Até o próximo pleito
Pode até dar mais motivos
Mas, pro Jair ser cassado,
Como Dilma no passado,
Jamais o seria por isso

Todo domingo, você encontra aqui um novo Cordel Político!

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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