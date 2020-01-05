Bolsonaro e o Fundão: do Veto Certo à Sanção

Bolsonaro disse que ia vetar o Fundo Eleitoral, mas depois sinalizou sançãoCrédito: Amarildo
Com o 01 ao seu lado Disse ser contra o foro Por prerrogativa de função Aliás, privilegiado Mas, sob investigação, O filho logo lançou mão Do foro antes tão criticado
E a reforma da Previdência? Na Câmara, sempre foi contra Mas toda essa resistência No governo, virou faz de conta Uma vez na Presidência, A reforma da Previdência Da sua lança virou ponta
Eleito não havia um mês Prometeu não dar indultos “Minha Bic manterei Com a mesma tinta no tubo” Aqui também, outra vez, Mudou de ideia, contudo “Para meus inimigos, a lei Para meus amigos, tudo” Parafraseando o ditado Logo no primeiro Natal PMs foram indultados Pela Bic presidencial
O mais recente é o Fundão Pra bancar candidaturas Agora ele indica a sanção Do valor, lá nas alturas, Mas antes se disse contrário Ao uso de grana do erário Pra eleger velhas figuras
É o Fundo Eleitoral De dois bilhões de reais Que se junta ao Partidário (Deputados queriam mais) Mas dois bi é o valor Que o próprio Jair fixou No seu Orçamento, lá atrás
Assim temos que o projeto Saiu do próprio Planalto E, em vez de exercer o veto, (Como dissera, de fato) O Jair sinaliza a sanção Dando como explicação O risco de ser “impichado” (???)
Desculpe, com todo o respeito, Não faz o menor sentido! Até o próximo pleito Pode até dar mais motivos Mas, pro Jair ser cassado, Como Dilma no passado, Jamais o seria por isso
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