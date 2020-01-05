Bolsonaro e o Fundão: do Veto Certo à Sanção

Com o 01 ao seu lado

Disse ser contra o foro

Por prerrogativa de função

Aliás, privilegiado

Mas, sob investigação,

O filho logo lançou mão

Do foro antes tão criticado



E a reforma da Previdência?

Na Câmara, sempre foi contra

Mas toda essa resistência

No governo, virou faz de conta

Uma vez na Presidência,

A reforma da Previdência

Da sua lança virou ponta



Eleito não havia um mês

Prometeu não dar indultos

“Minha Bic manterei

Com a mesma tinta no tubo”

Aqui também, outra vez,

Mudou de ideia, contudo

“Para meus inimigos, a lei

Para meus amigos, tudo”

Parafraseando o ditado

Logo no primeiro Natal

PMs foram indultados

Pela Bic presidencial



O mais recente é o Fundão

Pra bancar candidaturas

Agora ele indica a sanção

Do valor, lá nas alturas,

Mas antes se disse contrário

Ao uso de grana do erário

Pra eleger velhas figuras



É o Fundo Eleitoral

De dois bilhões de reais

Que se junta ao Partidário

(Deputados queriam mais)

Mas dois bi é o valor

Que o próprio Jair fixou

No seu Orçamento, lá atrás



Assim temos que o projeto

Saiu do próprio Planalto

E, em vez de exercer o veto,

(Como dissera, de fato)

O Jair sinaliza a sanção

Dando como explicação

O risco de ser “impichado” (???)



Desculpe, com todo o respeito,

Não faz o menor sentido!

Até o próximo pleito

Pode até dar mais motivos

Mas, pro Jair ser cassado,

Como Dilma no passado,

Jamais o seria por isso

