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Tirou a aliança do dedo...

Bolsonaro e o Cordel do Bom Partido

No início, essa comunhão / Era linda, uma coisa de pele / Mas hoje aquele torpor / Morreu, acabou o amor / E os dois conjes se repelem

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 05:00

Públicado em 

17 nov 2019 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Começou como lua de mel, mas Bolsonaro acabou o casamento com o PSL Crédito: Amarildo
Bolsonaro e o Cordel do Bom Partido

Antes da eleição, fez leilão:
“Precisa-se de um partido
Quem dá mais pelo meu coração?
Procuro um amor permitido
A candidatura avulsa
Nossa legislação recusa
Quem quer namorar comigo?”

Assim celebrou a união
Com o nanico PSL
No início, essa comunhão
Era linda, uma coisa de pele
Mas hoje aquele torpor
Morreu, acabou o amor
E os dois conjes se repelem

O tão belo casamento
Era apenas de fachada
O aparente sentimento
Agora não é mais nada
Pra fundar sua Aliança
O Jair tirou a aliança
Do dedo e saiu de casa

Casamento de aparências
Acabou-se o doce enlace
Por maior conveniência
Liberou o próprio passe
E assim voltou à pista
Em busca de nova conquista:
Uma sigla que dele nasce

Já anunciou o divórcio
Com a turma do Bivar
Litigioso, é óbvio,
Na Justiça vai parar
E agora outro negócio
Atraindo outros sócios
Do zero vai iniciar

O fim desse matrimônio
Teve traição e intrigas
Teve a ver com o patrimônio
Do casal, que rendeu brigas
E assim o Jair vai chegar
De hétero em hétero par
Ao seu nono parceiro-sigla

O Jair é um partidão
Um tremendo bom partido
Às vezes um amor do bão
Se revela um amor bandido
Há amores certos e erros
Amores belos, amores perros
Que amor será o novo partido?

Todo domingo, você encontra um novo Cordel Político aqui.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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