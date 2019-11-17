Bolsonaro e o Cordel do Bom Partido

Antes da eleição, fez leilão:

“Precisa-se de um partido

Quem dá mais pelo meu coração?

Procuro um amor permitido

A candidatura avulsa

Nossa legislação recusa

Quem quer namorar comigo?”



Assim celebrou a união

Com o nanico PSL

No início, essa comunhão

Era linda, uma coisa de pele

Mas hoje aquele torpor

Morreu, acabou o amor

E os dois conjes se repelem



O tão belo casamento

Era apenas de fachada

O aparente sentimento

Agora não é mais nada

Pra fundar sua Aliança

O Jair tirou a aliança

Do dedo e saiu de casa



Casamento de aparências

Acabou-se o doce enlace

Por maior conveniência

Liberou o próprio passe

E assim voltou à pista

Em busca de nova conquista:

Uma sigla que dele nasce



Já anunciou o divórcio

Com a turma do Bivar

Litigioso, é óbvio,

Na Justiça vai parar

E agora outro negócio

Atraindo outros sócios

Do zero vai iniciar



O fim desse matrimônio

Teve traição e intrigas

Teve a ver com o patrimônio

Do casal, que rendeu brigas

E assim o Jair vai chegar

De hétero em hétero par

Ao seu nono parceiro-sigla



O Jair é um partidão

Um tremendo bom partido

Às vezes um amor do bão

Se revela um amor bandido

Há amores certos e erros

Amores belos, amores perros

Que amor será o novo partido?

