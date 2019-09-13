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Jair Bolsonaro

Bolsonaro diz que parte da 'grande imprensa' é inimiga

O presidente criticou a imprensa nesta sexta-feira(13) na sua conta do Facebook

Publicado em 

13 set 2019 às 17:01

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 17:01

Presidente Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou nesta sexta-feira (13) que "parte da grande impressa" é inimiga dele. 
"Enquanto lutamos entre nós o inimigo se fortalece. Não temos como agradar a todos, vasculham minha vida e de minha família desde 1988, quando me elegi vereador", escreveu em redes sociais.
"Nossa inimiga: parte da GRANDE IMPRENSA. Ela não nos deixará em paz. Se acreditarmos nela será o fim de todos", afirmou o presidente.
No Facebook, a postagem foi acompanhada de um vídeo que mostra dois animais selvagens, que se parecem com cervos, se engalfinhando, até que um predador se aproxima e ataca um deles.
Em outro texto, o presidente criticou a revista Época por uma reportagem sobre a mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), seu filho.
Em mensagem nas redes sociais, ele escreveu que o conteúdo é o exemplo de uma "imprensa sem limites" e atacou nominalmente o autor do material, acusando-o de ter quebrado uma regra ética.
A reportagem publicada pela revista relata as conversas entre o repórter e a psicóloga e coach de carreira Heloísa Wolf Bolsonaro durante um mês no qual o jornalista foi aluno dela.
"[Ele] fez sessões com minha nora Heloísa (psicóloga, esposa do Eduardo) e gravou tudo. O que deveria ficar apenas entre os dois, por questão de ética, agora vem a público", criticou o presidente.
Eduardo afirmou em rede social que vai processar o jornalista autor da reportagem e "muito provavelmente a revista Época/Grupo Globo devido à divulgação deste notório crime contra minha família".
Em nota pública, o Palácio do Planalto lamentou a reportagem e disse que a revista tentou, por meio do trabalho prestado pela psicóloga, "distorcer informações apuradas com o único objetivo de atacar a família Bolsonaro".
"Agir de má-fé e direcionar o resultado de uma situação programada não correspondem ao exercício do jornalismo correto e íntegro da mídia brasileira", ressaltou a nota do Planalto.
Não é a primeira vez que o presidente ataca a imprensa por não gostar do resultado de reportagens. No mês passado, ele disse que o Brasil vai enfrentar problemas pela "irresponsabilidade da imprensa".
"O Brasil vai chegar à situação da Venezuela. É isso que a grande parte da grande imprensa brasileira quer. E fica o tempo todo de picuinha, fazendo campanha contra o Brasil", disse Bolsonaro.

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