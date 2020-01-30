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Voo da FAB

Bolsonaro demite assessor pela segunda vez e esquenta debate de leitores

O vai e vem teve início na terça-feira (28), quando o presidente anunciou a exoneração de Santini de seu cargo anterior na Casa Civil, após ter feito uso indevido de aeronave da FAB

Públicado em 

30 jan 2020 às 12:11

Colunista

Presidente da República Jair Bolsonaro durante visita ao Taj Mahal. Crédito: Alan Santos/PR
Cerca de 12 horas depois de Vicente Santini ter sido readmitido no governo  como assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter para dizer que "tornou sem efeito" a nova contratação do servidor, amigo de infância de seus filhos.  A realocação havia sido definida em edição extra do Diário Oficial na noite de quarta-feira (29).
O vai e vem teve início na terça-feira (28), quando o presidente anunciou a exoneração de Santini de seu cargo anterior na pasta, após ter feito uso indevido de aeronave da FAB para se deslocar de Davos, na Suíça, para Nova Délhi, na Índia. A denúncia havia sido feita pelo jornal O Globo.
 Nas redes sociais, os leitores se manifestaram sobre essa sequência de fatos. Confira abaixo.
Se for contratado mais uma vez já pode pedir música no Fantástico! (Marcelo Kju)
Viu a repercussão negativa e voltou atrás. Rsrsrs Vai esperar a "poeira" abaixar e vai achar um cargo pra ele rapidinho. Vai vendo. (Marlete Oliveira)
Graças ao papel da imprensa que voltou atrás. (Danilo Leonel)
Toda vez que faz uma falcatrua e a mídia descobre rapidamente e divulga  causa uma repercussão negativa e Bolorilo volta atrás. Hehehehe (Diego Fiuza)
É o que milhões de brasileiros esperam do senhor... Justiça com todos (Edenilsson Gonçalves)
As melhores decisões do presidente são quando volta atrás (Messias Saba)
Deem a notícia direitinho... Bolsonaro não recontratou.... inclusive já demitiu quem já recontratou. Para que tá feio meu povo (Leonardo Coelho de Melo)
Vamos esperar uns 3 dias... quando a "poeira baixar" e a mídia esquecer... Falando em esquecer, como está a investigação do óleo no mar? (Clarice Melo Gonçalves)
Governo bipolar, "Maria vai com as outras", que atende vontade de filhinhos, e por aí vai... (Claudia Alvarenga)
Tira do governo, coloca no governo, tira coloca... sabe nem o que quer da vida... (Emerson Serra)
Diante da repercussão NEGATIVA, resolveu demitir o amiguinho de infância dos filhinhos de novo... famoso se colar colou, mas deu ruim. (Sandra Pagani)
Bolsonaro não tem nenhum poder de decisão no seu governo. Governa escorado por trás pelos filhos dele. (Denis de Oliveira)

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