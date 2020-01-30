Bolsonaro demite assessor pela segunda vez e esquenta debate de leitores

Presidente da República Jair Bolsonaro durante visita ao Taj Mahal. Crédito: Alan Santos/PR

Cerca de 12 horas depois de Vicente Santini ter sido readmitido no governo como assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil , o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter para dizer que "tornou sem efeito" a nova contratação do servidor, amigo de infância de seus filhos. A realocação havia sido definida em edição extra do Diário Oficial na noite de quarta-feira (29).

O vai e vem teve início na terça-feira (28), quando o presidente anunciou a exoneração de Santini de seu cargo anterior na pasta, após ter feito uso indevido de aeronave da FAB para se deslocar de Davos, na Suíça, para Nova Délhi, na Índia. A denúncia havia sido feita pelo jornal O Globo.

Nas redes sociais, os leitores se manifestaram sobre essa sequência de fatos. Confira abaixo.

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Se for contratado mais uma vez já pode pedir música no Fantástico! (Marcelo Kju)

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Viu a repercussão negativa e voltou atrás. Rsrsrs Vai esperar a "poeira" abaixar e vai achar um cargo pra ele rapidinho. Vai vendo. (Marlete Oliveira)

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Graças ao papel da imprensa que voltou atrás. (Danilo Leonel)

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Toda vez que faz uma falcatrua e a mídia descobre rapidamente e divulga causa uma repercussão negativa e Bolorilo volta atrás. Hehehehe (Diego Fiuza)

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É o que milhões de brasileiros esperam do senhor... Justiça com todos (Edenilsson Gonçalves)

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As melhores decisões do presidente são quando volta atrás (Messias Saba)

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Deem a notícia direitinho... Bolsonaro não recontratou.... inclusive já demitiu quem já recontratou. Para que tá feio meu povo (Leonardo Coelho de Melo)

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Vamos esperar uns 3 dias... quando a "poeira baixar" e a mídia esquecer... Falando em esquecer, como está a investigação do óleo no mar? (Clarice Melo Gonçalves)

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Governo bipolar, "Maria vai com as outras", que atende vontade de filhinhos, e por aí vai... (Claudia Alvarenga)

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Tira do governo, coloca no governo, tira coloca... sabe nem o que quer da vida... (Emerson Serra)

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Diante da repercussão NEGATIVA, resolveu demitir o amiguinho de infância dos filhinhos de novo... famoso se colar colou, mas deu ruim. (Sandra Pagani)

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