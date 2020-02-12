Bolsonaro dá uma banana para as demandas sociais

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

E não foi só isso. Bolsonaro conseguiu unir em várias frases um misto enorme de preconceito, retrocesso, desconhecimento e descaso com as políticas públicas já estabelecidas após décadas de muita pesquisa.

E, para piorar a situação, após receber muitas críticas sobre a fala de considerar um fardo a existência de pessoas com HIV, Bolsonaro demonstrou o seu completo despreparo para gerir um país. Criticou a imprensa – como sempre faz -, afirmando que sua fala foi desvirtuada. Assim, o presidente afirmou: “o que eu falei é que faltou uma mãe, uma avó, para ensinar essa menina de 16 anos com HIV e três filhos que ela não deveria ter começado a fazer sexo”.

Então, para além de todo o preconceito exarado, ao considerar um custo o tratamento da aids no Brasil, o país com o sistema público de saúde mais completo que existe, Bolsonaro atestou, como sempre faz, suas práticas machistas e o entendimento que tem com relação às mulheres e aos cuidados.

Ao dizer que “faltou uma mãe e uma avó” para ensinar, Bolsonaro confirma o que todas as pastas de seu governo estão produzindo enquanto política pública: a culpa é sempre da mulher. Não há, para ele e seus seguidores, nenhuma obrigação do homem, do pai, em educar, em ensinar aos filhos. Assim, se alguma coisa “der errado”, será a mulher a culpada pela falha e o Estado terá esse “prejuízo” em dar a atenção devida àqueles que precisam.

Por fim, na mesma oportunidade em que deu essa declaração destoada de toda a realidade, Bolsonaro se queixou do fato de a imprensa ter noticiado sua fala sobre o HIV – o que é uma destruição de reputação, para ele – e, como uma criança pirracenta, terminou sua fala dizendo que queria ser amigo dos jornalistas, mas não era possível. Logo após, “deu uma banana” para os jornalistas que estavam presentes no Palácio da Alvorada.