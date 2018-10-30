Bolsonaro agradece apoio de padre capixaba

Bolsonaro gravou um vídeo em que agradece o apoio à sua candidatura do padre Jairo Souza, da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Meaípe, Guarapari.
"Olá, meu prezado padre Jairo, quero te mandar um abraço, quero agradecer as palavras de confiança ao nosso trabalho. E juntos, se essa for a vontade de Deus, nós mudaremos o destino do Brasil. Valeu, padre, sua bênção”, pediu o presidente eleito.
O padre atendeu o pedido de Bolsonaro nas redes sociais: “Deus te abençoe, capitão. Que você não nos decepcione. Que Deus te dê sabedoria para mudar o jeito de governar da nossa nação. Vai lá e faz a diferença, esta é a vontade de Deus".