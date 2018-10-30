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Leonel Ximenes

Bolsonaro agradece apoio de padre capixaba

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 19:14

Públicado em 

30 out 2018 às 19:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bolsonaro gravou um vídeo em que agradece o apoio à sua candidatura do padre Jairo Souza, da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Meaípe, Guarapari.
"Olá, meu prezado padre Jairo, quero te mandar um abraço, quero agradecer as palavras de confiança ao nosso trabalho. E juntos, se essa for a vontade de Deus, nós mudaremos o destino do Brasil. Valeu, padre, sua bênção”, pediu o presidente eleito.
O padre atendeu o pedido de Bolsonaro nas redes sociais: “Deus te abençoe, capitão. Que você não nos decepcione. Que Deus te dê sabedoria para mudar o jeito de governar da nossa nação. Vai lá e faz a diferença, esta é a vontade de Deus".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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