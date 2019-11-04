ES quer dobrar investimentos com programa "irmão" do Bolsa Família

Banestes deverá ser utilizado para o pagamento do programa; hoje, a transferência de renda é feita pela Caixa Crédito: Divulgação

Nem todas as pessoas sabem, mas o governo estadual tem um programa de distribuição de renda semelhante ao Bolsa Família : o Bolsa Capixaba. Assim como o “irmão nacional”, o programa do Estado é voltado para famílias de baixa renda que estão no CadÚnico.

Atualmente, mais de 24 mil famílias estão inscritas no programa - o valor pago a cada uma varia de acordo com o número de pessoas na família, mas a média de pagamentos gira em torno de R$ 77.

“A nossa expectativa é ampliar o Bolsa Capixaba. Anualmente utilizamos R$ 25 milhões no programa, mas queremos dobrar esse valor nos próximos três anos. O valor será para aumentar a bolsa dos que já recebem e elevar o número de beneficiários”, diz o secretário de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas.

Para participar do Bolsa Capixaba é preciso ter uma renda per capita familiar abaixo de R$ 109, levando em conta o valor recebido pelo Bolsa Família, e ter na família, pelo menos, uma criança menor de seis anos de idade.

MUDANÇA

Atualmente, as famílias que fazem parte do programa sacam os valores na Caixa . Segundo Lamas, no entanto, um grupo de trabalho já está se reunindo para fazer com que o benefício passe a ser pago pelo Banestes

“Com isso, nós fomentamos o banco do Estado, cria-se uma identidade dos beneficiários no Espírito Santo . E isso também permite que seja feito um cartão de débito, para que as pessoas possam usar o dinheiro para pagar suas despesas”, acrescenta o secretário.