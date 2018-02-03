Boa Vista: um novo patamar nesta década

Tudo começou em 14 de outubro de 1975, quando um grupo de amigos se reuniu no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica, e fundou um bloco carnavalesco. Logo depois, o despretensioso bloco virou escola de samba e anos depois, por sugestão de alguns membros, passou a se chamar Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente de Boa Vista. Atualmente a Boa Vista é uma das maiores agremiações carnavalescas do Espírito Santo.

Ao longo desses 42 anos de existência, a escola viveu momentos marcantes no carnaval. Mas sem dúvida alguma a última década colocou a Independente de Boa Vista num patamar de escola grande no carnaval capixaba. Foram quatro títulos (2010/12/14/17) e dois vice-campeonatos, desfiles empolgantes que sempre fazem o Sambão do Povo ficar de pé quando a escola passa.

Um dos segredos para esse crescimento é sem dúvida a força e garra da sua comunidade, um povo apaixonado que se entrega e se doa para ajudar a construir os belos desfiles da escola.

Outro fator que merece destaque é a parte social desenvolvida pela Boa Vista. Oficinas de bateria com crianças, projetos sociais na quadra, arrecadação de alimentos para entidades do município são alguns exemplos que podemos citar. Além, é claro, da geração de emprego e renda. A escola faz questão de contratar moradores de Cariacica e comprar tudo que é utilizado na construção do carnaval dentro da cidade. A Boa Vista gera durante os meses de outubro a fevereiro aproximadamente 80 empregos diretos e 30 indiretos.

Para o desfile deste ano, a Boa Vista vai levar para a avenida o enredo: "Sou Boa Vista... sou Madiba, o canto da igualdade que ecoa no centenário de Mandela”, uma homenagem ao centenário do líder sul-africano Nelson Mandela.

O carnavalesco Robson Goulart vai desenvolver o enredo em quatro carros alegóricos, um tripé e 18 alas. Os ateliês na comunidade estão funcionando em ritmo acelerado, tudo sendo feito com muito carinho, amor e alegria. Ingredientes que não faltam no cardápio da Boa Vista.

Cada carnaval tem sua particularidade. A Boa Vista mais uma vez vai com muita humildade em busca do título. O povo de Cariacica e os nossos torcedores espalhados pelo Estado podem ter certeza de que vamos fazer um grande carnaval. Atravessar a segunda ponte e levar o nome de Cariacica para o sambão do povo, é sem dúvida um orgulho muito grande para nós.

Boa Vista é paixão, Boa Vista é garra, Boa Vista é coração, Boa Vista é comunidade, Boa Vista é humildade, Boa Vista é carnaval!

Alô, Cariacica, filhos teus não fogem à luta jamais!

*O autor é presidente/intérprete do Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente de Boa Vista