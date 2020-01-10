Bekah Costa e Daniela Araújo cantam juntas em clipe

Daniela Araújo participa de gravação com Bekah Costa Crédito: Divulgação/MK Music

A vida da jovem Beka Costa é marcada por grandes desafios. A cantora brasiliense traz uma linda história de fé e superação, que compartilha através de canções. Depois do bem-sucedido lançamento de "Jesus", apresenta seu novo single "Aviva" (MK Music), com participação especial de Daniela Araújo com mensagem de esperança.

"Aviva" foi escrita pela própria Daniela Araújo, um dos grandes nomes do gospel nacional (só nos últimos 12 meses, no YouTube, a artista ultrapassou 19 milhões de views). "Existem tantas pessoas com depressão que tem perdido a esperança... E através desta música queremos trazer a mensagem de quem traz sentido à nossa vida é Jesus, é Deus. E Ele é quem pode preencher o vazio que há dentro de nós", compartilha Bekah, que já ultrapassou 39 milhões de visualizações no seu canal no YouTube.

Oficialmente na música, a trajetória da Beka começou em 2009, com apenas 10 anos, quando seu pai publicou seu primeiro vídeo cover (e não parou mais). Em 2013, surgiu oportunidade de participar do programa Jovens Talentos Kids, do programa Raul Gil do qual foi finalista.

“Eu cantava muito as músicas da Bruna Karla... Foi um divisor de águas e eu puder ter a convicção do meu chamado e do que Deus tinha para minha vida. Eu sempre fui deficiente e junto comigo eu pude levar meu testemunho...”, compartilha a cantora, que chegou a lançar dois álbuns independentes Vivendo Milagres (2013) e Lugar Secreto 92015).

Superação

Beka Costa já emociona a partir da sua história de vida... Aos oito meses, teve osteomielite aguda, que evoluiu para um quadro crônico e infeccionou um osso da perna esquerda. Na primeira cirurgia, passou por várias complicações cardíacas e infecções e chegou a ser desenganada pelos médicos. Ficou 20 dias em coma profundo, mantida por aparelhos. A jovem passou ainda por mais 10 operações. Precisou andar com ajuda de aparelhos (havia diferença de 15 centímetros de uma perna para a outra), mas sempre levou uma vida completamente normal e feliz. E em 2018 amputou o pé esquerdo por decisão própria.