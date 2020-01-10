Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Bekah Costa e Daniela Araújo cantam juntas em clipe
Música gospel

Bekah Costa e Daniela Araújo cantam juntas em clipe

Bekah Costa faz parte da nova geração do gospel. Canção foi composta pela própria Daniela

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 20:41

Públicado em 

10 jan 2020 às 20:41
Coluna da Fé

Colunista

Coluna da Fé

Daniela Araújo participa de gravação com Bekah Costa Crédito: Divulgação/MK Music
A vida da jovem Beka Costa é marcada por grandes desafios. A cantora brasiliense traz uma linda história de fé e superação, que compartilha através de canções. Depois do bem-sucedido lançamento de "Jesus", apresenta seu novo single "Aviva" (MK Music), com participação especial de Daniela Araújo com  mensagem de esperança.  
"Aviva" foi escrita pela própria Daniela Araújo, um dos grandes nomes do gospel nacional (só nos últimos 12 meses, no YouTube, a artista ultrapassou 19 milhões de views). "Existem tantas pessoas com depressão que tem perdido a esperança... E através desta música queremos trazer a mensagem de quem traz sentido à nossa vida é Jesus, é Deus. E Ele é quem pode preencher o vazio que há dentro de nós", compartilha Bekah, que já ultrapassou 39 milhões de visualizações no seu canal no YouTube.
Oficialmente na música, a trajetória da Beka começou em 2009, com apenas 10 anos, quando seu pai publicou seu primeiro vídeo cover (e não parou mais). Em 2013, surgiu oportunidade de participar do programa Jovens Talentos Kids, do programa Raul Gil do qual foi finalista.
“Eu cantava muito as músicas da Bruna Karla... Foi um divisor de águas e eu puder ter a convicção do meu chamado e do que Deus tinha para minha vida. Eu sempre fui deficiente e junto comigo eu pude levar meu testemunho...”, compartilha a cantora, que chegou a lançar dois álbuns independentes Vivendo Milagres (2013) e Lugar Secreto 92015).

Superação

Beka Costa já emociona a partir da sua história de vida... Aos oito meses, teve osteomielite aguda, que evoluiu para um quadro crônico e infeccionou um osso da perna esquerda. Na primeira cirurgia, passou por várias complicações cardíacas e infecções e chegou a ser desenganada pelos médicos. Ficou 20 dias em coma profundo, mantida por aparelhos.  A jovem passou ainda por mais 10 operações. Precisou andar com ajuda de aparelhos (havia diferença de 15 centímetros de uma perna para a outra), mas sempre levou uma vida completamente normal e feliz.  E em 2018 amputou o pé esquerdo por decisão própria.
“Nunca deixei de fazer absolutamente nada. E tenho a certeza de que tudo que passei foi para ser também bênção na vida de outras pessoas. Minha história, minhas lutas, minhas conquistas se tornaram causa e testemunho de como Deus me ama”, completa. 

Coluna da Fé

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados