Be-a-bá das cervejas: entenda alguns termos e conceitos da bebida

Entender todos os inúmeros conceitos e termos técnicos existentes no mundo das cervejas não é tarefa fácil, e ler um rótulo para saber mais sobre a bebida escolhida pode ser um desafio. Para lhe ajudar a desvendar algumas nomenclaturas, criei esse pequeno glossário com definições básicas e importantes do universo cervejeiro. Bora conferir?