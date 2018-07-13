Banestes volta a receber contas de energia na próxima terça-feira

Banestes Crédito: banestes

Luísa Torre (interina)

Um acordo foi fechado em reunião na manhã desta sexta-feira (13), no Palácio Anchieta, para que os canais eletrônicos (caixas eletrônicos, aplicativo e internet banking) do Banestes e os postos Banesfácil recebam contas de energia elétrica. Na reunião, estavam o governador Paulo Hartung, o ex-chefe da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Júnior, o deputado Enivaldo dos Anjos, e dois diretores da EDP e o presidente do Banestes, Michel Sarkis.

A EDP confirmou o acordo para retomar a parceria. A previsão é que o serviço retorne na terça-feira (17). Desde o dia 3 de abril, o contrato entre EDP e Banestes havia acabado e o número de pontos de pagamento da fatura de energia foi drasticamente reduzido. Moradores de várias cidades do estado têm enfrentado filas para pagamento de contas de luz, principalmente quem não tem conta bancária e nem acesso a aplicativos dos bancos.

Havia um impasse entre EDP e Banestes em torno da remuneração pelo recebimento das contas de energia. O Banestes queria receber R$ 1,20 por conta, mas a EDP pagava R$ 0,84. No acordo firmado hoje, o valor foi fechado em R$ 0,90, com previsão de reajuste em dezembro.