Bala perdida que matou grávida atingiu também toda a sociedade

Esse caso é mais um em uma triste lista de pessoas assassinadas em seus lares, onde elas se recolhem em busca de paz e segurança, depois de enfrentar os perigos das ruas. No dia 28 de maio, outro jovem,, foi atingido por mais de 15 disparos enquanto jantava na varanda de sua casa, no Morro da Piedade, também na Capital. Um mês depois, em 28 de junho,, de 66 anos, morreu com tiro no peito no momento em que participava de um culto com amigos na sua casa, no bairro Morro Novo, em Cariacica.