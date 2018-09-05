Bairro da Penha: órgãos públicos não estão falando a mesma língua

Infelizmente, é isso que parece estar acontecendo. Em entrevista ao “Bom Dia Espírito Santo”, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (5), o. Não só isso. Pediu que essa informação seja repassada ao governo. “Se o MP-ES sabe, que encaminhe o nome para a Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) e para a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), para que se tome providências de isolamento e de transferência”, disse o secretário.