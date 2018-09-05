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Opinião da Gazeta

Bairro da Penha: órgãos públicos não estão falando a mesma língua

Governo do Estado e Ministério Público estão do mesmo lado na batalha contra o tráfico de drogas. Abrir espaço para desencontros é dispersar energia valiosa

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 16:31

Públicado em 

05 set 2018 às 16:31

Colunista

Policiamento reforçado no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Ao confrontar o Ministério Público do Espírito Santo, o secretário de Segurança Pública do Estado mostra que os órgãos públicos não estão falando a mesma língua. A existência de organizações criminosas no Complexo da Penha e a possível atuação de presidiários no comando do tráfico na região são assuntos sérios demais para permitir discursos divergentes ou qualquer mal-entendido.
Infelizmente, é isso que parece estar acontecendo. Em entrevista ao “Bom Dia Espírito Santo”, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (5), o coronel Nylton Rodrigues negou que detentos liderem o comércio de drogas de dentro de presídios. Não só isso. Pediu que essa informação seja repassada ao governo. “Se o MP-ES sabe, que encaminhe o nome para a Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) e para a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), para que se tome providências de isolamento e de transferência”, disse o secretário.
Acontece que, um dia antes, ao detalhar a Operação Concerto, o MP-ES afirmou que só foi possível esclarecer o funcionamento da organização criminosa no Complexo da Penha
justamente por meio de dados dos órgãos de inteligência das polícias Civil e Militar e da Sejus
.
Não é hora de bater cabeça. A situação pede união em torno de um objetivo comum, de extrema importância para a população, que é o combate ao tráfico e à violência urbana. Governo e Ministério Público estão do mesmo lado nessa batalha. Abrir espaço para desencontros é dispersar energia valiosa.

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