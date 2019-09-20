Bairro da Penha: Justiça nega pedido de prisão domiciliar para advogado

Advogado Frank Crédito: Divulgação

na Penitência de Guarapari. A Justiça negou o pedido de prisão domiciliar feito pela OAB-ES para o advogado Frank William de Moraes Leal Horácio, réu sob a acusação de homicídio qualificado. Ele está preso desde o dia 13 de setembro. Segundo a Polícia Civil, Frank levou, por meio de carta, a ordem de assassinar duas pessoas de um cliente preso

O cliente era o traficante Ícaro Santana e a ordem tinha como alvo a execução do melhor amigo dele, Fernando Monteiro Telles, e da esposa de Ícaro. Os dois mantinham um relacionamento amoroso, razão que fez Ícaro dar a ordem.

O crime aconteceu três dias depois do advogado Frank ir visitar o detento Ícaro, de onde trouxe cartas dando a ordem para os assassinatos e também uma que continha uma armadilha para a esposa do traficante, segundo as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.

No sábado, dia 14 de setembro, o diretor de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) entrou com pedido junto ao Tribunal de Justiça para que o advogado preso cumprisse prisão domiciliar. Ele está na presídio militar no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória.